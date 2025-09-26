तुळसमधील शरद पवार गटाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते भाजपात
तुळसमधील शरद पवार गटातील
पदाधिकाऱ्यांच्या हाती ‘कमळ’
सावंतवाडी, ता. २६ ः राज्याचे मत्स्ययवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेंगुर्ले तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तुळस पंचायत समिती विभागीय अध्यक्ष अवधुत मराठे व युवक तालुका अध्यक्ष शुभम नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
प्रवेशकर्त्यांमध्ये तुळस गाव महिला अध्यक्षा सौ. पूनम परब, गाव कमिटी अध्यक्ष अनिल चुडजी, तुळस बुथ अध्यक्ष पंढरीनाथ नाईक, विकास बर्डे, उभादांडा बुथ अध्यक्ष सुहास मोचेमाडकर यांचा समावेश होता. पालकमंत्री राणे यांनी प्रवेशकर्त्यांचे स्वागत करीत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. श्वेता कोरगांवकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, संचालक गजानन गावडे, भाजपा वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज लखमराजे भोसले, भाजप जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, संदीप गावडे, प्रमोद कामत, मनोज नाईक, रवी मडगावकर, संतोष राऊळ आदी उपस्थित होते. लवकरच राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील तुळस विभागातील अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते देखील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. मराठे यांनी दिली.
