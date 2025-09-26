-नवरंग
नवरंग---------हिरवा रंग
- rat26p4.jpg-
25N94402
सावर्डे : चिपळूण येथील ख्रिस्त ज्योती कॉन्व्हेंट स्कूलमधील महिला कर्मचारी.
- rat26p5.jpg-
25N94403
डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयातील नवदुर्गा.
- rat26p6.jpg -
P25N94404
खेर्डी येथील नवदुर्गा ग्रुप भगिनी मंडळ
- rat26p7.jpg -
25N94405
कोकण रेल्वेचा कर्मचारी वर्ग.
- rat26p13.jpg-
25N94446
चिपळूण ः नागावे ग्रामपंचायत महिला पदाधिकारी आणि कर्मचारी.
- rat26p15.jpg-
25N94479
भाकर सेवा संस्थेच्या कार्यकर्त्या.
- rat26p17.jpg-
P25N94489
रत्नागिरी- गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका.
- rat26p19.jpg-
25N94491
रत्नागिरी- आकाशवाणी रत्नागिरी केंद्रातील कर्मचारी वर्ग.
- rat26p18.jpg-
25N94490
कबनूरकर इंग्लिश मीडियम स्कूल, साखरपा शाळेतील शिक्षिकावर्ग.
- rat26p22.jpg-
25N94496
खेड- खेड येथील सुप्रिया विंचू.
