सोशल मीडियाच्या युगातही ‘फुगडी’ची क्रेझ
आडाळी शाळेचा उपक्रम; नवरात्रोत्सवात सादरीकरण, रसिकांकडून कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
कळणे, ता. २५ ः आजच्या सोशल मीडियावरच्या रिल्स, रेकॉर्ड डान्सच्या जमान्यात आडाळी प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थिनींनी मात्र वेगळी वाट चोखाळली आहे. अगदी ज्येष्ठ महिलांच्या तोडीस तोड पारंपरिक फुगडी नृत्य सादर करण्यात या मुली पारंगत झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या मुलींकडे मौखिक परंपरेतून ही कला आली आहे. नवरात्री उत्सवात त्यांच्या सादरीकरणातून रसिक मंत्रमुग्ध होत आहेत.
आजकालच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात अस्सल लोककला, लोकनृत्य, लोकगीतांच्या मौखिक परंपरांचा नव्या पिढीवरचा संस्कार हरवत चालला आहे. नवी डान्स स्टाईल, नवं म्युझिक, नवी वाद्य याच आकर्षण मुलांना अधिक असतं. त्यामुळे आपल्या देशी परंपरा नामशेष होण्याची भीती व्यक्त होते. या पार्श्वभूमीवर आडाळी प्राथमिक शाळेच्या दुसरी ते पाचवीतील मुलींनी आत्मसात केलेली फुगडी नृत्य सादरीकरणाची कला मात्र लोकगीत व लोकनृत्य परंपरा संवर्धनासाठी आशेचा किरण बनली आहे. गेल्या वर्षीच्या नवरात्रोत्सवात कळणे माऊली मंदिरात आडाळी शाळेच्या अंकिता शिंदे, सिया गवस, स्वरा खरात, तन्वी गांवकर, लीला बोर्डेकर, धनश्री गांवकर, भूमी परब, रुदवी परब, जीविका पावरा, हंसिका गांवकर, राजनंदिनी गांवकर यांनी फुगडी नृत्य सादर केले. त्याला रसिकांचा भरभरून प्रतिसाद लाभला. यंदाही कुंब्रल शांतादुर्गा मंदिरातील सादरीकरणातून त्यांनी रसिकांची मन जिंकली. फुगडीमधील सर्व पारंपरिक गाणी, परंपरिक वेशभूषा, अस्सल देशी ठेका आणि त्यावरील नृत्य यातून कोकणातील अस्सल लोकनृत्य सादर होते. शाळेच्या मुख्याध्यापक सायली देसाईंसह शिक्षक दर्शना केसरकर, रामदास पावरा यांचे मार्गदर्शन व शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष मेघा गांवकर, उपाध्यक्ष आरती गांवकर, सर्व पालक, ग्रामपंचायत सदस्य अमोल परब, उदय गांवकर, उमेश बोर्डेकर यांच्या उत्साही सहकार्यामुळे या विद्यार्थ्यांची उमेद वाढत आहे. तर सरपंच पराग गांवकर यांच्या संकल्पना, प्रोत्साहन व पाठिंब्यामुळे शाळेतील अशा उपक्रमांतून मुलांमधील सर्वांगीण विकासाला चालना मिळत आहे.
