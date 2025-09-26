आमदार नीलेश राणेंनी घेतले महाकालीचे दर्शन
राजापूर ः आमदार नीलेश राणे यांचा सत्कार करताना महाकाली देवस्थानचे विश्वस्त प्रसाद शेट्ये.
नीलेश राणे यांनी घेतले महाकालीचे दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २६ ः कुडाळ मालवणचे आमदार नीलेश राणे यांनी नवरात्रोत्सवाचे औचित्य साधून तालुक्यातील आडिवरे येथील प्रसिद्ध महाकाली मंदिराला भेट देऊन महाकाली देवीचे दर्शन घेतले. मंदिर देवस्थानचे विश्वस्त प्रसाद शेट्ये यांनी देवस्थानच्यावतीने आमदार राणे यांचा सन्मान केला. या वेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख दीपक नागले, दीपक बेंद्रे, शिवसेना उपविभागप्रमुख चंद्रकांत पड्यार, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र नागरेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आबा आडिवरेकर आदी उपस्थित होते.
