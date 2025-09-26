राजापूर-हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठानतर्फे नवदुर्गा दर्शन
राजापूर : नवदुर्गा दर्शन उपक्रमाचा श्रीफळ फोडून प्रारंभ करताना व्यापारी संघाचे अध्यक्ष संदीप मालपेकर.
राजापूर, ता. २६ ः हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठानतर्फे राजापूर आगाराच्या सहकार्याने शारदीय नवरात्रोत्सव काळात ‘नवदुर्गा दर्शन’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये राजापूर आणि रत्नागिरी तालुक्यातील जागृत देवस्थानमधील नवदुर्गा देवींसह साडेतीन शक्तिपिठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई आणि भवानी मंडपातील छत्रपती घराण्यातील ऐतिहासिक श्री भवानीदेवीचे दर्शन घेण्याची संधी भाविकांना मिळत आहे. या दर्शन सोहळ्याच्या प्रारंभाच्या पहिल्या दिवशी भाविकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या वेळी राजापूर व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप मालपेकर, राजापूर महिला पतपेढीच्या अध्यक्षा श्रुती ताम्हणकर, माय राजापूर संस्थेचे संस्थापक प्रदीप कोळेकर, कुलदीप लांजेकर, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महेश मयेकर, उपाध्यक्ष विवेक गुरव, कार्याध्यक्ष मंदार बावधनकर आदी उपस्थित होते.
