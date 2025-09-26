क्राईम
दुचाकी अपघातात
दोघे जखमी
रत्नागिरी ः कुवे तिठा (ता. लांजा) येथे दुचाकीवरील ताबा सुटून अपघात झाला. या अपघातामध्ये स्वाराच्या पाठीमागे बसलेली महिला जखमी झाली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. गणपत धोंडू गुरव (वय ५२, रा. कुवे, ता. लांजा) व अनुराधा किसन गुरव (वय ४५, रा. चुनाकोळवण, राजापूर, सध्या रा. खेड) अशी जखमींची नावे आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. २५) दुपारी दीडच्या सुमारास कुवेतिठा येथील रस्त्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी हे गणपत गुरव हे दुचाकीने लांजा येथून सोबत अनुराधा गुरव यांना घेऊन कुवे येथे जात असताना त्यांचा दुचाकीवरील ताबा सुटून अपघात झाला. या अपघातामध्ये दोघे जखमी झाले. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
‘त्या’ महिलेला
न्यायालयीन कोठडी
रत्नागिरी ः सतत रडत असल्याच्या कारणातून पोटच्या मुलीच्या तोंडात कापडाचा बोळा कोंबून तिचा जीव घेणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने शुक्रवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. शाहीन आसिफ नाईक (३६, मूळ रा. अलोरे, चिपळूण, सध्या रा. कुवारबाव-पारसनगर, रत्नागिरी) असे न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या संशयित महिलेचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २४) घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शाहीन नाईक हिची आठ महिन्याची मुलगी हुरेन आसिफ नाईक ही सतत रडत होती. घरात कोणीही नसल्यामुळे शाहीन हिने रागाच्या भरात तिच्या तोंडात कापडाचा गोळा कोंबून तिचे नाक दाबत तिचा जीव घेतला. काही वेळानंतर शाहिनची धाकटी बहीण घरी परतल्यानंतर तिला हुरेनचा आवाज न आल्याने तिने शाहिनकडे हुरेनची विचारणा केली असता तिने ती झोपली असल्याचे सांगितले; परंतु शाहिनच्या बहिणीला शंका आल्याने तिने हुरेनला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हुरेनला तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी शाहिनला अटक करून गुरूवारी न्यायालयात हजर केले असता तिला एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. शुक्रवारी संशयित महिलेची न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
हेअर स्टुडिओला
शॉर्टसर्किटने आग
रत्नागिरी ः शहरातील साळवी स्टॉप येथील हेअर स्टुडिओला शॉर्टसर्किटने आग लागली. आगीची माहिती मिळताच पालिकेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. अर्ध्या तासामध्ये ही आग अटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. ही घटना शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी साळवी स्टॉप येथे निदर्शनास आली. या आगीमध्ये दुकानातील खुर्च्या जळून खाक झाल्या असून, साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेची नोंद शहर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. पुढील तपास करण्यात येत आहे.
