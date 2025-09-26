सिंधुदुर्गनगरीत होणार क्रिटिकल केअर सेंटर
सिंधुदुर्गनगरीत होणार क्रिटिकल केअर सेंटर
१४ कोटी मंजूर; दोन ऑक्टोबरला होणार भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २६ ः सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ५० कॉटचे क्रिटीकल केअर सेंटर शासनाच्या माध्यमातून मंजूर झाले आहे. यासाठी १४ कोटी रुपये मंजूर झाले असून या नव्या इमारतीचे भूमीपुजन आमदार नीलेश राणे यांच्या हस्ते २ ऑक्टोबरला होणार आहे.
सिंधुदुर्गनगरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात केंद्राच्या माध्यमातून क्रिटिकल केअर सेंटर मंजूर केले आहे. या नव्या सेंटरच्या इमारतीच्या कामाचा प्रारंभ २ ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंती दिनी श्री. राणे यांच्या हस्ते नियोजित जागेवर भूमिपूजन होणार आहे. याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी राणे यांनी आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट दिली. यावेळी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे यांनी त्यांचे स्वागत केले. या केअर सेंटरच्या जागेबाबत आणि इमारतीबाबतचा आराखडा संबंधित अभियंत्याने राणे यांना दाखविला व जागा निश्चितीबाबत माहिती दिली.
राणे यांनी क्रिटिकल केअर सेंटरच्या जागेची पाहणी केली व २ ऑक्टोबरला भूमिपूजन करण्याबाबत निश्चित केले असल्याचे जाहीर केले व ही इमारत काम तात्काळ सुरू करावी, अशा सूचनाही दिल्या. यादरम्यान श्री. राणे यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या एकूण कामकाजाचा आढावा घेतला. महाविद्यालयात अनेक वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित प्रशिक्षक रिक्त जागा याची माहिती घेतली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, अनेक रिक्त पदांमुळे येथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे त्यामुळे ती लवकरात लवकर भरली जावी याची माहिती दिली. माहिती लेखी स्वरूपात घेऊन वैद्यकीय मंत्र्यांकडे याबाबत तात्काळ पाठपुरावा करू आणि ही रिक्त पदे भरण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे सुचित केले. यावेळी वैद्यकीय महविद्यालयाचे अधिकारी तसेच शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, उपनेते संजय आंग्रे, सरचिटणीस दादा साईल, योगेश घाडी उपस्थित होते.
‘कडावल’चे काम तत्काळ सुरू करा
कडावल प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे २०२३ मध्ये मंजूर काम (६ लाख) दिड वर्ष प्रलंबीत आहे. ते वेळेत पूर्ण झाले नाही तर निधी परत जाईल. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने ते तात्काळ सुरू करावे न पेक्षा संबंधित ठेकेदाराला काळा यादीत का टाकू नये0 याबाबतची नोटीस बजावा. येत्या चार दिवसात हे काम सुरू झाले पाहिजे, अशा सक्त सूचना यावेळी श्री. राणे यांनी आरोग्य विभागला दिल्या.
‘पब्लिक डाटा’ बाबत चर्चा
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रशिक्षण केंद्र २०२४-२५ मध्ये मंजूर आहे. परंतु, त्याला स्थगिती आहे. याबाबत तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी शासनाकडून ही स्थगिती उठवावी, त्याचा पाठपुरावा व्हावा, अशी मागणी वैद्यकीय अधिष्ठाता दवंगे यांनी राणे यांच्याकडे केली. तसेच मालवण येथे ब्लॉक पब्लिक डाटा सेटर मंजूर आहे. त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती इमारत उभारण्यासाठी जागा आवश्यक आहे, असे सांगितले. यावर आमदार राणे यांनी रेवतळा येथे जागा निश्चिती करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करू आणि आपल्याला कळवू, असे सांगितले.
