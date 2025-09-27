‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानास शेर्पे येथे प्रतिसाद
‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’
अभियानास शेर्पे येथे प्रतिसाद
तळेरे, ता. २७ : खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत येणाऱ्या शेर्पे उपकेंद्रामध्ये ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा प्रारंभ सरपंच स्मिता पांचाळ यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. २५) झाला.
कार्यक्रमाला कुरंगवणे-बेर्ले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष ऊर्फ पप्पू ब्रह्मदंडे, शेर्पे उपसरपंच सिराज मुजावर, माजी सरपंच निशा शेलार, ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रकांत शेलार, शीतल कांबळे, सायली पांचाळ, कुरंगवणे ग्रामपंचायत सदस्य विशाखा राऊत, रवींद्र पवार यांसह खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रिया वडाम, आरोग्य समुदाय अधिकारी प्रणव पाटील, ऋषिकेश माने, प्रणाली बाणे, स्नेहा जाधव, आरोग्य सहाय्यक प्रवीण भागवत, आरोग्य सहाय्यिका मंजिरी बावकर, आरोग्य सेविका दीपाली दुखंडे, प्रमिला पाटणकर, आरोग्य सेवक गणेश तेली, रवींद्र नायकोजी, आशा सेविका गटप्रवर्तक संकिता पाटणकर, वैष्णवी पवार, सरिता शेलार, मदतनीस प्रमिला शेलार, प्रयोगशाळा सहाय्यक वेदा मालंडकर, वाहनचालक सिंदूर लवेकर आदी उपस्थित होते. शिबिरात विविध आरोग्य तपासण्या व औषधे वाटप केले. आरोग्य कर्मचारी गणेश तेली यांनी सूत्रसंचालन केले.
