हडी येथील ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत
हडी येथील ठाकरे गटाचे
कार्यकर्ते शिंदे शिवसेनेत
मालवण, ता. २७ : आमदार नीलेश राणे यांच्या उपस्थितीत हडी जठारवाडी येथील ठाकरे शिवसेना युवासेना पदाधिकारी तथा ग्रामपंचायत सदस्य भावेश सुर्वे यांच्यासह कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार राणे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी सर्वांचे शिवसेनेत स्वागत केले. आमदार राणे यांच्या माध्यमातून अनेक विकासकामे होत आहेत. याच विकासकार्यावर, तसेच जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या कार्यावर प्रेरित होऊन पक्षप्रवेश करत असल्याचे सुर्वे व सहकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख विनायक बाईत, जिल्हा उपप्रमुख विश्वास गावकर, शहरप्रमुख दीपक पाटकर, तालुका उपप्रमुख बाळू नाटेकर, अरुण तोडणकर, राजेश शेडगे, राजेश गावकर, शिवसेना सरपंच संघटना तालुकाप्रमुख शाम वाक्कर, महिला तालुका उपप्रमुख पूजा तोंडवळकर, राजा तोंडवळकर, छोटू ठाकूर, मनोज हडकर, बाबू परब, राजू बिडये, सुधीर वस्त, दादा नाईक आदी उपस्थित होते.
आजगावात स्वच्छता अभियानास प्रतिसाद
आरोंदा, ता. २७ ः ‘स्वच्छता ही सेवा’ उपक्रमांतर्गत आजगाव येथे सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करण्यात आली. यात शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत परिसर, मंदिर परिसर स्वच्छ केला. सेवा पंधरवड्यानिमित्त श्रमदान करून हा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी सरपंच यशश्री सौदागर, उपसरपंच सुशील कामटेकर, ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी, ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप गवस, शिक्षक दत्तगुरू कांबळी, शाळा क्र. १ शिक्षकवर्ग, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा सेविका, विद्यार्थी आदींनी उपक्रमात सहभाग घेतला.
