कोकणच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मोठे काम तुमच्या हातून घडो
94750
कोकणच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी
मोठे काम तुमच्या हातून घडो
पालकमंत्री ः सावंत यांना शुभेच्छा
सावंतवाडी, ता. २८ ः राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांची भेट घेत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
अनेक मान्यवरांनी अध्यक्षस्थान भूषविलेल्या या संस्थेचे अध्यक्षपद हा आपला गौरव असून, या पदाच्या व संस्थेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गसह कोकणच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मोठे काम तुमच्या हातून घडो, अशा शब्दांत श्री. राणे यांनी सावंत यांना शुभेच्छा दिल्या. संस्थेच्या माध्यमातून ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाचा समावेश करावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी उपयोग होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, ॲड. नकुल पार्सेकर, संस्थेचे खजिनदार सी. एल. नाईक, सतीश बागवे, अमोल सावंत, राजू राणे, बाब्या म्हापसेकर, संजय कानसे, सुधीर मल्हार, चंद्रकांत राणे आदी उपस्थित होते. यावेळी आरपीडी हायस्कूलच्या पटांगणात स्केटिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत पालकमंत्री राणे यांनी त्यांचे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा तसेच अन्य सर्व सुविधांसाठी सर्वस्वी मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी संस्थाध्यक्ष सावंत यांना दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.