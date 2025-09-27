टेबल टेनिस स्पर्धेत गोगटे महाविद्यालयास सुवर्ण
रत्नागिरी : टेबल टेनिस स्पर्धेचे सुवर्णपदक पटकावणारा गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचा संघ. पुढे बसलेले प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, डॉ. विनोद शिंदे आदी.
गोगटे महाविद्यालयास सुवर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : मुंबई विद्यापीठाच्या कोकण विभाग टेबल टेनिस स्पर्धेत गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या महिला संघाने सुवर्णपदक पटकावले. सलग दुसऱ्या वर्षी महाविद्यालयाने टेबल टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले. पुरुष संघाने चौथा क्रमांक मिळवला.
कोकण झोन नं. ४ आणि सावर्डे (ता. चिपळूण) येथील आर्ट्स आणि सायन्स सावर्डे महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण झोन पुरुष, महिला टेबल टेनिस स्पर्धा नुकतीच झाली. महिला संघाने सुवर्णपदक व सलग दुसऱ्या वर्षी स्पर्धेचे सांघिक विजेतेपद पटकावले. पुरुष संघाने चौथा क्रमांक प्राप्त केला. सुवर्णपदक विजेत्या महिला टेबल टेनिस संघात अपेक्षा राठोड, स्नेहा कदम, आदिती जड्यार, साक्षी धनवे, समृद्धी मुळ्ये यांचा समावेश होता. पुरुष संघात अथर्व म्हस्के, मुस्तफा जांभारकर, विशाल परिहार, आदित्य शिर्के, रोहन जाधव सहभागी झाले होते. या दोन्ही संघांना महाविद्यालयाचे क्रीडा संचालक डॉ. विनोद शिंदे, सहाय्यक क्रीडाशिक्षक प्रा. कल्पेश बोटके यांचे मार्गदर्शन लाभले. सर्व खेळाडूंचे अभिनंदन कार्याध्यक्षा शिल्पा पटवर्धन, कार्यवाह सतीश शेवडे, जिमखाना समितीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर केळकर, प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, डॉ. विवेक भिडे आदींनी अभिनंदन केले.
