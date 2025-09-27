महामार्गावरील भटक्या कुत्र्या–गुरांचा नाहक त्रास
सावर्डे: सावर्डे बाजारपेठेत सेवारस्त्यावर फिरणारी उनाड गुरे, महामार्गावर फिरणारे कुत्रे.
महामार्गावर भटक्या गुरांसह कुत्र्यांचा त्रास
वाहनधारकांसह पादचारी हैराण : प्रशासनाकडून उपाययोजनेची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २७ ः चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे परिसरातून जाणाऱ्या मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर भटक्या कुत्र्यांचा व मोकाट गुरांचा वावर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या वाहनधारकांना तसेच पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
दररोज सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्यावेळी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. त्यात अचानक रस्त्यावर धावणारे कुत्रे किंवा गुरे आडवे आले की, वाहनचालकांचा तोल जातो आणि अपघातांची शक्यता वाढते. आतापर्यंत लहान-मोठे अपघात घडल्याची नोंद झाली आहे. अनेक दुचाकीस्वारांना या कारणामुळे गंभीर दुखापती आणि वाहनांचे नुकसानही झाले आहे.
स्थानिक पादचारी नागरिकांनाही या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडताना भटक्या कुत्र्यांचा त्रास होतो. काहीवेळा हे कुत्रे टोळक्याने फिरत असल्यामुळे अंगावर येण्याच्या शक्यतेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महामार्ग हा देशाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग असून, दररोज शेकडो प्रवासी व मालवाहतूक वाहने या रस्त्याने जातात. अशा वेळी मोकाट जनावरे व कुत्र्यांचा वावर हा केवळ वाहतुकीला अडथळा ठरत नाही तर जीवितहानीलाही कारणीभूत ठरत आहे. महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना सुरक्षितता मिळावी आणि पादचाऱ्यांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी तातडीने प्रशासनाने पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
दृष्टिक्षेपात...
* नियंत्रणासाठी लसीकरण मोहीम राबवावी.
* जनावरांच्या मालकांवर कारवाई करावी.
