कुडाळ- सांगिर्डेत भजनाने रंगत
कुडाळ ः शहरातील सांगिर्डे येथे सुरू असणाऱ्या नवरात्रोत्सवात गरबा रासबरोबरच खवणे पागेरेवाडी येथील श्री देव ब्राह्मण प्रासादिक भजन मंडळाने सादर केलेल्या वारकरी भजनाने रंगत आली. या कार्यक्रमाचे आयोजन ड्रीम स्क्वेअर रेसिडेन्सी, सांगिर्डे येथे केले आहे. यामध्ये गरबा रास नृत्याविष्कारामुळे नवरात्र उत्सवात रंगत आली आहे. मुलांचे रेकॉर्ड डान्स, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा झाल्या. उद्या सोमवारी (ता. २९) रात्री ९ वाजता गरबा रास, मंगळवारी (ता. ३०) कन्यापूजन, ओटी भरणे कार्यक्रम, रात्री ९ वाजता गरबा रास, बुधवारी (ता. १) दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, रात्री ९ वाजता गरबा रास, गुरुवारी (ता. २) रात्री ९ वाजता गरबा रास आदी कार्यक्रम होणार आहेत. उत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उद्योजक संतोष वालावलकर यांनी केले आहे. श्री देव ब्राह्मण प्रासादिक भजन मंडळाचे प्रमुख काशिनाथ परब यांचा वालावलकर कुटुंबीय आणि ‘ड्रीम स्क्वेअर’तर्फे संदीप धामापूरकर व महेश प्रभू यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
