गुहागर ः ज्युडो कराटे स्पर्धेत यश मिळवलेले आबलोली स्कूलचे विद्यार्थी.
ज्युडो कराटे स्पर्धेत आयुष दाते प्रथम
गुहागर, ता. २७ : तालुक्यातील भंडारी भवन येथे ज्युडो कराटे स्पर्धा उत्साहात झाल्या. स्पर्धेत आबलोली इंग्लिश मीडियम स्कूलचा विद्यार्थी आयुष दातेने १७ वर्षीय ६६-७३ वजनी गटात रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. आयुषची सिंधुदुर्ग येथे होणाऱ्या ज्युडो कराटे स्पर्धेसाठी विभागस्तरासाठी निवड झाली आहे. आयुषबरोबर आबलोली स्कूलच्या श्रावणी वाघे, फराना कुरेशी, मीनाक्षीकुमारी सुंदासा यांनी विविध वजनी गटात तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. या विद्यार्थ्यांना ज्युडो कराटे प्रशिक्षक सोनाली वरंडे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
घरगुती गणेशोत्सव स्पर्धेत किशोर चौगुले प्रथम
राजापूर ः शिवसेनेच्या युवानेत्या अपूर्वा सामंत यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून शिवसेनेच्या युवासेनेच्यावतीने आयोजित पर्यावरणपूरक घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यामध्ये राजापुरातील खरवते येथील किशोर चौगुले यांनी प्रथम, लांजा-हर्दखळे येथील महेश गुरव आणि साखरपा येथील हरेश गोरूले यांनी अनुक्रमे द्वितीय, तृतीय क्रमांक पटकावला. मिळंद येथील विजया माने, वनगुळे येथील पंकज पांचाळ, भडखंबा येथील रोहित दुधाणे यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिक पटकाविले.
