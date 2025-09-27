वालावलकरमध्ये पहिली काचबिंदू शस्त्रक्रिया यशस्वी
‘वालावलकर’मध्ये काचबिंदू शस्त्रक्रिया
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ : वालावलकर रुग्णालयात काचबिंदूचे उपचार करण्यात येत असून, एक शस्त्रक्रिया रुग्णालयात करण्यात आली. काचबिंदू व मोतीबिंदूसाठी एकत्रितपणे ही शस्त्रक्रिया करण्याचे ठरवण्यात आले. ही शस्त्रक्रिया अत्यंत अवघड व गुंतागुंतीची असल्यामुळे वालावलकर रुग्णालयात येणाऱ्या सर्वात अनुभवी नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. निर्मला सरपोतदार यांनी ही शस्त्रक्रिया केली. त्यांना नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. सागर पाटील यांनी सहकार्य केले. काचबिंदू व मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया अत्याधुनिक अशा फेको पद्धतीने करण्यात आली.
हा रुग्ण काचबिंदूमुळे त्रस्त होता. रुग्णाला सतत डोळा वारंवार लाल होणे व दुखणे त्याचबरोबर डोके दुखण्याचा त्रास होता. हा रुग्ण वालावलकर रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी आला. त्याच्या सर्व चाचण्या केल्यानंतर असे लक्षात आले की, त्याला काचबिंदू व मोतीबिंदू असे दोन्हीही आजार झाले आहेत. हा त्रास डोळ्याचा दाब वाढल्यामुळे होत होता. त्यामुळे काचबिंदूसाठी व मोतीबिंदूसाठी एकत्रितपणे शस्त्रक्रिया करण्याचे ठरवण्यात आले.
