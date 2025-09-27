उपजिल्हा रुग्णालयाची यंत्रणा ‘व्हेंटिलेटरवर’
94805
उपजिल्हा रुग्णालयाची यंत्रणा ‘व्हेंटिलेटरवर’
जयेंद्र परुळेकर ः सावंतवाडीप्रश्नी आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ ः येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पायाभूत सुविधांची वानवा असून, डॉक्टर आणि कर्मचारी पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. याशिवाय रक्तपेढी आणि ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत शासनाची असलेली उदासीनता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना सर्किट बेंचसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या गंभीर स्थितीबद्दल माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात लवकरच जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
डॉ. परुळेकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी माजी नगरसेवक विलास जाधव, ‘सामाजिक बांधिलकी’चे कार्यकर्ते रवी जाधव, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुंडलिक दळवी, श्रीराम वाचन मंदिरचे प्रसाद पावसकर, व्यापारी महासंघाचे जगदीश मांजरेकर, डॉ. विजयालक्ष्मी चिंडक, डॉ. नंदकुमार पाटील, ठाकरे शिवसेनेचे मायकल डिसोझा आदी उपस्थित होते.
डॉ. परुळेकर म्हणाले, ‘‘उपजिल्हा रुग्णालयाची दुरवस्था आणि रुग्णांची गैरसोय पाहता जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आणि उपजिल्हा रुग्णालयाची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर आहे. अभिनव फाउंडेशनने २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी आरोग्य यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षकासह १४ वैद्यकीय अधिकारी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची मंजूर पदे आहेत. मात्र, त्यापैकी वैद्यकीय अधीक्षक हे पूर्णवेळ नसून कारभार प्रभारी सांभाळत आहेत, तर उर्वरित १४ पैकी केवळ पाच-सहा डॉक्टरच कार्यरत आहेत. उर्वरित सर्व पदे रिक्त आहेत.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘उपजिल्हा रुग्णालयाची ही परिस्थिती लक्षात घेता सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला आता ‘हॉस्पिटल’ म्हणता येणार नाही, तो केवळ ‘दवाखाना’ आहे. येथे उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना गोव्याला पाठवले जात आहे. गोव्यातील रुग्णालयात गेल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्णांना ‘भायले’ (बाहेरचा) म्हणून हिणवले जाते. हे अपमानजनक असतानाही मंत्री आणि आमदार गप्प आहेत. लवकरच उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दुरवस्थेविरोधात जनआंदोलन छेडले जाईल आणि तेच आंदोलन मल्टिस्पेशालिटीच्या मागणीची सुरुवात असेल.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.