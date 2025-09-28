जामगे ग्रामपंचायतीत पंचायतराजचा निर्णय
जामगे ग्रामपंचायतीत
पंचायतराजचा निर्णय
खेडः तालुक्यातील जामगे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा नुकतीच झाली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबवण्याबाबत जामगे ग्रामपंचायतीने निर्णय घेतला. ग्रामसभेला सरपंच देविका जाधव, उपसरपंच सुषमा शेलार, ग्रा. पं. सदस्य रवीकिरण कदम, विश्वास काणेकर, पूजा पवार, ग्रामपंचायतीचे सचिव अजय बोवणे उपस्थित होते.
निळकंठेश्वर देवस्थानची
कार्यकारिणी जाहीर
गुहागर ः तालुक्यातील शृंगारतळी येथील निळकंठेश्वर मंदिर देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक उत्साहात झाली. त्यामध्ये निळकंठेश्वर देवस्थानची कार्यकारिणी निवडण्यात आली. अध्यक्षपदी रमेश वेल्हाळ, उपाध्यक्ष मोहनशेठ संसारे, सचिव सुदीप चव्हाण, खजिनदार जय गुहागरकर, सल्लागार विश्वास बेलवलकर, कायदेशीर सल्लागार ॲड. सुशील अवेरे, विश्वस्त श्रीकृष्ण बेलवलकर, मनोज कोळवणकर, राजकुमार वराडकर, संजय पवार, प्रफुल्ल विखारे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
बाराशे विद्यार्थ्यांची
सावर्डेत तपासणी
सावर्डे ः राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत गोविंदराव निकम माध्यमिक विद्यालयातील १२०५ विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. ही तपासणी बाळासाहेब माटे कुटीर रुग्णालयाचे डॉ. दर्शन खोत यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. त्यांच्यासोबत डॉ. अमोल दामोदर, डॉ. देवानंद खिलारे, डॉ. धीरज गवई, डॉ. प्रज्ञा नरवाडे, स्वाती सालवाड, पुनम घुगे, आरोग्य सहाय्यक प्रफुल्ल केळसकर, परिचारिका दीपाली जाधव, दर्शना भोपळे, केंद्रातील आशासेविका उपस्थित होत्या. सर्दी, खोकला, ताप आदी लहानशा आजारांनी त्रस्त विद्यार्थ्यांना औषधोपचार करण्यात आले.
आरोग्य शिबिराला
पाजपंढरीत प्रतिसाद
दापोली ः स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या अभियानांतर्गत पाजपंढरी आरोग्य उपकेंद्रात आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराला चांगला प्रतिसाद लाभला. पंचायत समितीचे माजी सदस्य विष्णू तबीब यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन झाले. शिबिरात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग, अॅनिमिया, सिकल सेल स्क्रिनिंग, गर्भवतींची तपासणी व समुपदेशन, लसीकरण सेवा, मासिक पाळी स्वच्छता मार्गदर्शन, किशोरवयीन मुलींचे समुपदेशन तसेच पूरक व आरोग्यदायी आहाराविषयी माहिती देण्यात आली.
