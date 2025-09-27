पोलिसांच्या खोट्या अहवालामुळे बिअर बारला परवानगी
मुरडेतील ‘तो’ बार बंद करा
भाजपचे निवेदन ; खोट्या अहवालाने परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २७ : बिअरबार आणि परमीट रूमला परवानगी मिळण्यासाठी पोलिसांचा जो अहवाल लागतो तो अहवालच रत्नागिरी पोलिसांनी खोटा दिल्यामुळे मुरडे गावासारख्या शांतताप्रिय गावात बिअरबार सुरू झाला. तो बार तत्काळ बंद करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपने केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना निवेदन देण्यात आले.
भाजपच्या मुरडे शाखेच्यावतीने खेड तहसीलदारांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. मुरडे गाव हे भारतरत्न पां. वा. काणे यांचे जन्मगाव असून, या गावाला २००७ ला तंटामुक्त गाव पुरस्कार मिळाला आहे. पूर्वीपासूनच मुरडे गावातील वातावरण सलोख्याचे आणि शांतताप्रिय आहे. माजी सरपंचांनी गावात बिअरबार आणि परमीट रूम सुरू केले आहे. या बारची परवानगी मिळवण्यासाठी रत्नागिरी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने शाळा, मंदिर, ग्रंथालय, सार्वजनिक ठिकाणांच्या अंतराबाबत तसेच ग्रामपंचायतीच्या परवानगीबाबत जो अहवाल दिला आहे, तो चुकीचा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यामध्ये लक्ष घालून खोटा अहवाल देणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदन देताना तालुकाध्यक्ष ऋषिकेश मोरे, जिल्हा चिटणीस शशांक सिनकर, मुरडे अध्यक्ष सुनील पाचरेकर, कोषाध्यक्ष श्याम काणे, किसान मोर्चा अध्यक्ष सोपान गुहागरकर आदी उपस्थित होते.
