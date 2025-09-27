ट्रॅक्टरच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वार गंभीर
ट्रॅक्टरच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वार गंभीर
कुडाळातील घटना; फळांच्या दुकानाचेही नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २७ ः कुडाळ ग्रामीण रुग्णालयासमोरील मुख्य रस्त्यावर नगरपंचायतीच्या ट्रॅक्टरने दोन दुचाकींसह तेथील फळांच्या दुकानालाही धडक दिली. यात दुचाकीस्वार रुपेश रमेश पडते (वय ४५, रा. कुडाळ) व त्यांच्या मागे बसलेले दीपूकुमार यादव (वय २०, रा. कुडाळ) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या अपघातात अन्य एकाला किरकोळ दुखापत झाली. ही घटना शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी पावणे चारच्या सुमारास घडली.
नगरपंचायतीचा ट्रॅक्टर कॉलेज चौकातून गांधी चौकाच्या दिशेने जात होता. त्याचवेळी चालकाचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रॅक्टरने रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला जात समोरून येणाऱ्या दुचाकीला धडक दिली. यात दुचाकीधारक रुपेश पडते व त्यांच्या मागे बसलेले दीपूकुमार यादव हे दोघे ट्रॅक्टरखाली सापडले. त्यांना गंभीर दुखापत झाली. तेथेच रस्त्यालगत उभ्या केलेल्या एका दुचाकी आणि फळांच्या दुकानाला धडक दिली. यात तेथे बसलेल्या त्या दुचाकीस्वारालाही किरकोळ दुखापत झाली. नागरिकांनी दोन्ही जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी येथील रुग्णालयात हलविले आहे. या घटनेत दोन्ही दुचाकींसह फळांच्या दुकानाचेही नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळताच नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर, उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसही दाखल झाले होते.
