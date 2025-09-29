चिपळुणात टाकाऊपासून टिकाऊ उपक्रमाला प्रतिसाद
चिपळूण ः महिलांनी टाकाऊ वस्तूपासून तयार केलेल्या टिकाऊ वस्तू.
चिपळुणात टाकाऊपासून टिकाऊ उपक्रम
महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग ; जनजागृतीपर कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ ः स्वच्छ भारत अभियान 2.0, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 व माझी वसुंधरा अभियानाच्या अनुषंगाने चिपळूण पालिकेच्यावतीने स्वच्छता पंधरवडा साजरा केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून विविध उपक्रम राबवण्यात आले. यातील ‘टाकाऊपासून टिकाऊ’ उपक्रमाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
चिपळूण पालिकेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी विशाल भोसले, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर, कार्यालयीन अधीक्षक रोहित खाडे, आरोग्य विभागप्रमुख वैभव निवाते व स्वच्छता निरीक्षक सुजित जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली टाकाऊपासून टिकाऊ (वेस्ट टू आर्ट), स्वच्छता प्रतिज्ञासारखे जनजागृतीपर कार्यक्रम झाले. या वेळी नगर अभियंता दीपक निंबाळकर, अग्निशमन अधिकारी आनंद बामणे, संगणक विभागप्रमुख निवेदिता आंबेकर, विद्युत अभियंता संगीता तांबोळी, उद्यान विभागप्रमुख प्रसाद साडविलकर, प्रज्ञा गमरे, सहाय्यक प्रतिमा बुरटे यांनी उपस्थिती दर्शवली. या उपक्रमाचे विशेष प्रशिक्षण मृणाल जोशी यांनी दिले. या प्रशिक्षणाला शहरातील महिला बचतगटातील तब्बल 81 महिला सदस्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.