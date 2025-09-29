कृषि पर्यटन प्रशिक्षणाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
कृषी पर्यटन प्रशिक्षणाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २९ ः जागतिक पर्यटनदिनाचे औचित्य साधून कोकणभूमी कृषी पर्यटन सहकारी संस्था कोकण प्रांतातर्फे कृषी पर्यटन प्रशिक्षण शिबिर गोळवली येथील राई कृषी पर्यटन केंद्रात झाले. यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रशिक्षणार्थींना नवीन कृषी पर्यटन केंद्र उभारणी संबंधित मार्गदर्शन करण्यात आले.
कोकणभूमी संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. मीलन ओक यांनी कृषी पर्यटन संकल्पना अधोरेखित करून कोकणभूमी कृषी पर्यटन सहकारी संस्थेची माहिती उपस्थितानी दिली. पर्यटन तज्ज्ञ व उद्योजक अण्णा महाजन यांनी कृषी पर्यटनामध्ये समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या फळप्रक्रिया उद्योग याबाबत मार्गदर्शन केले व त्यांनी तयार केलेला आणि राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार मिळालेला फळे काढण्यासाठी उपयोगात येणारा चलाख झेला याबाबत माहिती दिली. संस्था उपाध्यक्ष प्रमोद केळकर यांनी ग्रामीण पर्यटन, केळकरवाडी पर्यटन केंद्र सोयी सुविधा कशा पद्धतीने उभारण्यात आल्या, कृषी पर्यटन संलग्न इतर पर्यटन प्रकार व सुविधा याबाबत अनुभव कथन करून मार्गदर्शन केले. संस्थेचे सचिव व कृषी पर्यटन केंद्र संचालक अमोल लोध यांनी कृषी पर्यटनाची गरज का हे सांगून पर्यटन केंद्र स्थापनेपासून पर्यटक आपल्या केंद्रातून बाहेर पडेपर्यंत सर्व टप्प्यांचा आढावा घेऊन त्या संबंधित आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींबद्दल व आदरातिथ्याचे महत्त्वाबाबत माहिती दिली. तसेच निसर्ग पर्यटन जैवविविधता याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष मकरंद केसरकर यांनी कृषी पर्यटनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, कृषी पर्यटनासाठी केल्या जाणाऱ्या बांधकाम पद्धती, कृषी व पर्यटन संबंधित विविध योजना यांची माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.