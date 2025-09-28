सिंधुदुर्गच्या पर्यटन वृद्धीसाठी कटिबद्ध
95003
सिंधुदुर्गच्या पर्यटन वृद्धीसाठी कटिबद्ध
जिल्हाधिकारी धोडमिसे; महासंघ, ‘टीटीडीएस’तर्फे सिंधुदुर्गनगरीत सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २८ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी पर्यटन व्यावसायिक महासंघास पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली. जिल्ह्यातील पर्यटनवृद्धीसाठी आवश्यक बाबींचा विचार करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पर्यटन व्यावसायिक महासंघ आणि टीटीडीएस संस्थेतर्फे सिंधुदुर्गच्या नूतन जिल्हाधिकारी धोडमसे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी महासंघातर्फे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. यावेळी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. यात जिल्ह्यातील अपरिचित पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. सिंधुदुर्ग जिल्हा केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन २.० योजनेत समाविष्ट असल्याने या योजनेअंतर्गत बीच टुरिझम सोबतच अॅग्रो (कृषी), हिस्ट्री (ऐतिहासिक), मेडिकल (वैद्यकीय), फॉरेस्ट (वन), मँग्रोज (खारफुटी), आणि धार्मिक टुरिझम या सर्वांसाठी एक सर्वसमावेशक विकास आराखडा बनविण्याची विनंती केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणार आहे. जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांचे प्रस्ताव बनवून द्यावेत. या प्रस्तावांनुसार आवश्यक असलेल्या अधिकारी वर्गाची बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल आणि पर्यटन वाढीसाठी कार्य करणाऱ्या पर्यटन व्यावसायिक महासंघास आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असे सांगितल्याची माहिती पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी दिली.
यावेळी टीटीडीएसचे अध्यक्ष सहदेव साळगावकर, कार्याध्यक्ष रवींद्र खानविलकर, पर्यटन व्यावसायिक महासंघ मालवण शहर अध्यक्ष मंगेश जावकर, देवानंद लोकेगावकर, रामा चोपेडेकर, जीवन भोगावकर, मनोज खोबरेकर, कॅलिस फर्नांडिस आदी पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.