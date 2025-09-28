स्त्री सशक्त तर कुटुंबाची प्रगती
नीलेश राणे ः पेंडूर ग्रामीण रुग्णालयात आरोग्य शिबिर
मालवण, ता. २८ : आरोग्य हीच खरी आपली संपत्ती आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने माणूस सुदृढ असेल तर कोणत्याच प्रकारच्या समस्या भासणार नाहीत. घरची स्त्री सशक्त असेल तर घराची प्रगती होण्यास वेळ लागत नाही. राज्याने महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी हाती घेतलेला हा उपक्रम राज्याच्या विकासात उपयुक्त ठरणार आहे, असे प्रतिपादन आमदार नीलेश राणे यांनी पेंडूर येथे केले.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय पेंडूर येथे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराचे उद्घाटन आमदार राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. डी. पोळ, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, संजू परब, दादा साईल, दीपक पाटकर, संतोष साठविलकर, वरची गुरामवाडी सरपंच शेखर पेणकर, पेंडूर सरपंच नेहा परब, राजन माणगावकर, आतिक शेख, शेखर फोंडेकर, विनित भोजने, शाम आवळेगावकर, अमित सावंत, सागर माळवदे, नंदकुमार परब आदी उपस्थित होते.
वैद्यकीय सेवांची घेतली माहिती
आमदार राणे यांनी, या शिबिरात महिला भगिनींना कोणकोणत्या वैद्यकीय सेवा देण्यात येणार आहेत, याची माहिती घेतली. तसेच रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची व शिबिराला आलेल्या महिला वर्गाची विचारपूस केली. रुग्णालयातील अन्य समस्या, सुविधांचा आढावा घेतला. या शिबिरात महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी व मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येणार आहे. निरोगी जीवनशैली आणि पोषण, आरोग्य सेवा सुलभ होण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अधिक माहितीसाठी ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्यक्ष भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
