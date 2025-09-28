तळेरेत भाजतर्फे स्वच्छता मोहीम
तळेरेत भाजतर्फे स्वच्छता मोहीम
तळेरे : भाजपतर्फे देशभर साजरा होत असलेल्या सेवा पंधरवडा अभियान अंतर्गत भाजप कणकवली तालुका ग्रामीण मंडळातर्फे येथे स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. आपले गाव स्वच्छ आणि प्लास्टिक मुक्त ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी ग्रामस्थांनी देखील सहकार्य करावे, असे आवाहन मंडळ अध्यक्ष दिलीप तळेकर यांनी केले. येथील सार्वजनिक ठिकाणी असलेला कचरा गोळा करून स्वच्छता केली. या अभियानात तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर, उपसरपंच संदीप घाडी, माजी सरपंच तथा बुथ अध्यक्ष शैलेश सुर्वे, बुथ अध्यक्ष रोहित महाडीक, दिनेश मुद्रस, ग्रामपंचायत सदस्य सचिन पिसे, उपतालुकाध्यक्ष युवा मोर्चा चिन्मय तळेकर, सुयोग तळेकर, अनुप तळेकर, बापू महाडीक, श्रीकांत वरुणकर आदी सहभागी झाले.
