‘फार्मासिस्ट ऑफ द इयर’ श्रीपाद कुळकर्णी यांना प्रदान

95000
देवगड, ता. २९ ः ‘जागतिक फार्मासिस्ट डे’ निमित्त सावंतवाडी येथील यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ डी. फार्मसी यांच्यावतीने यंदाचा ‘फार्मासिस्ट ऑफ द इयर २०२५’ हा पुरस्कार येथील औषध विक्रेते (केमिस्ट) श्रीपाद उर्फ किशोर कुळकर्णी यांना प्रदान करण्यात आला. शाल, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप होते. सावंतवाडी येथे झालेल्या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण झाले.
सावंतवाडी येथील यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी व यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ डी. फार्मसी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने महाविद्यालयांमध्ये ‘जागतिक फार्मासिस्ट डे’ निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. जिल्ह्यातील स्थानिक फार्मासिस्ट यांनी केलेल्या कामाचा गौरव म्हणून ‘फार्मासिस्ट ऑफ द इयर’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. या पुरस्कारासाठी श्री. कुळकर्णी यांची निवड झाली होती. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे अन्न व औषध प्रशासन सहायक आयुक्त शशिकांत यादव, सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशन अध्यक्ष आनंद रासम, महाविद्यालयाचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत-भोसले, अध्यक्षा अस्मिता सावंत -भोसले, सौ. शिल्पा कुळकर्णी, अस्मी कुळकर्णी, प्रा. सत्यजित साठे, प्रा. विजय जगताप, संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक, सावंतवाडी तालुका केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनायक दळवी, संतोष राणे, अमर गावडे, सचिन बागवे, प्रसाद सप्ते आदी उपस्थित होते.
