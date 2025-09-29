विद्यार्थ्यांना दाखले; खर्च, श्रमाची बचत
95001
विद्यार्थ्यांना दाखले; खर्च, श्रमाची बचत
दाभोळेत शाळा क्रमांक १ मध्ये उपक्रम; ‘समृद्ध पंचायतराज’ मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २९ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान व सेवा पंधरवडा अंतर्गत तालुक्यातील दाभोळे येथील प्राथमिक शाळेत तहसीलदार रमेश पवार, प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या हस्ते शालेय विद्यार्थ्यांना वय अधिवास दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. एकूण ८७ विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व वय अधिवास प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
‘शाळा तेथे दाखले’ ही विशेष मोहीम जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे. सर्वांच्या सहकार्याने हा उपक्रम तालुक्यात यशस्वी करूया, असे आवाहन तहसीलदार पवार यांनी यावेळी केले. प्रभारी गटविकास अधिकारी चव्हाण यांनी, या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखले शालेय पातळीवरच उपलब्ध होणार असून, पालक व विद्यार्थ्यांचा वेळ, खर्च व श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमात सर्वांनी सहभाग घ्या, असे आवाहन केले. तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत विशेष प्रयत्नातून ८७ जात प्रमाणपत्र व वय अधिवास प्रमाणपत्र गावातील तिन्ही शाळांमध्ये शिबिर आयोजन करून दाखले तयार करण्याची मोहीम राबवली व दाखले उपलब्ध करून दिले, असे त्यांनी सांगितले.
या अभियानात प्रभारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी दिगंबर खराडे, विस्तार अधिकारी दीपक तेंडुलकर, दाभोळे सरपंच श्रीकृष्ण अनभवणे, ग्रामपंचायत अधिकारी पांडुरंग शेटगे आदींच्या उपस्थितीत दाभोळे शाळा क्रमांक १ येथे मुलांना अधिवास दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान व छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन ते महात्मा गांधी जयंती या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सेवा पंधरवडा अंतर्गत ही विशेष मोहीम राबविली. याच अनुषंगाने दाभोळे शाळा क्र.१ व शाळा क्र. २ व कोंडामा येथील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व वय अधिवास प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. ही मोहीम राबविण्यासाठी दाभोळे शाळा क्र. १ चे मुख्याध्यापक शिवराज पाटील, केंद्रचालक जनार्दन लोरेकर, ग्रामपंचायत अधिकारी पांडुरंग शेटगे यांनी मेहनत घेतली. श्री. शेटगे यांनी सूत्रसंचालन केले. सरपंच श्री. अनभवणे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.