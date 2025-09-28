तालुकास्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धेत विजयी
साडवली- विजेत्या संघातील खेळाडूंसोबत क्रीडा शिक्षक पवार आणि क्रीडा प्रशिक्षक इंदुलकर.
आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालय
तालुकास्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धेत विजयी
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २८ः येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मुलांच्या हॉलीबॉल संघाने १९ वर्षांखालील गटाचे संगमेश्वर तालुका शालेय हॉलीबॉल स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले. हा संघ जिल्हास्तरावर तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. सलग दोन वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालयाचा संघ पात्र ठरला आहे. या संघाने निवे संघावर मात केली.
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या हॉलीबॉल संघाला क्रीडा प्रशिक्षक संजय इंदुलकर व क्रीडा शिक्षक सागर पवार यांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे. या हॉलीबॉल संघात पियुष गोताड, ऋषिकेश बागम, वेद लिंगायत, पियुष वेले, आर्यन पेंढारी, साईराज आंब्रे, दुर्वेश चिमाणे, सुहेल हरचिरकर, सिद्धेश लिंगायत, नयन लिंगायत, सार्थक आडसे, सौरभ झेपले या विद्यार्थी खेळाडूंचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या यशाबद्दल संस्थाध्यक्ष सदानंद भागवत, नेहा जोशी, कृष्णकुमार भोसले, शिरीष फाटक, सुजाता प्रभुदेसाई, प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर, उपप्राचार्य डॉ. सरदार पाटील, पर्यवेक्षक प्रा. एम. आर. लुंगसे, जिमखाना प्रमुख प्रा. धनंजय दळवी यांनी अभिनंदन केले.
