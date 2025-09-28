भाजपची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
भाजपची जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर
१४ मंडलांचा समावेश; मोर्चा, आघाडी जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २८ ः भाजप सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकारिणी रचना पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी विविध मोर्चा व आघाड्यांचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा संयोजक यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. भाजपच्या संघटनात्मक रचना पूर्ण करताना जिल्ह्यातील १४ मंडल यांच्या रचना जाहीर झालेल्या असून त्यानंतर जिल्हा कार्यकारिणी रचना जाहीर करण्यात आली.
एकूण ९२१ बूथप्रमुख, २२७ शक्तिकेंद्र प्रमुख, प्रत्येक मंडलात ६१ पदाधिकारी व सदस्य, ९१ जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य यांच्या नियुक्त्या पूर्ण करून विविध मोर्चा आणि आघाड्यांचे जिल्हाध्यक्ष जाहीर केले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संघटनात्मक रचना पूर्ण करणारा भाजप हा जिल्ह्यातील एकमेव पक्ष आहे. या रचनांच्या आधारे भाजप आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शतप्रतिशत यश मिळविण्यासाठी सिद्ध आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
विविध मोर्चा आणि आघाड्यांचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा संयोजकांमध्ये उमेश सावंत (किसान मोर्चा), महेश (छोटू) पारकर (ओबीसी मोर्चा), मंगेश म्हस्के (आदिवासी मोर्चा), गौतम खुडकर (अनुसूचित जाती मोर्चा), निसार शेख (अल्पसंख्यांक मोर्चा) अशी निवड करण्यात आली आहे. तसेच प्रकोष्ठ, सेल, आघाडी जिल्हा संयोजक निवडीमध्ये रवींद्र मडगावकर (सहकार आघाडी), संतोष कानडे (अध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ), श्रीकृष्ण (राजू) परब (सोशल मीडिया), मंदार कल्याणकर (अभियंता प्रकोष्ठ), वसंत तांडेल (मच्छीमार सेल), डॉ. प्रशांत मडव (वैद्यकीय सेल), बाबुराव कविटकर (माजी सैनिक सेल), अनिल शिंगाडे (दिव्यांग सेल), अशोक राणे (कामगार आघाडी), चारुदत्त सोमण (पदवीधर प्रकोष्ठ), नीलेश तेंडुलकर (ज्येष्ठ कार्यकर्ता सेल), नवलराज काळे (भटके-विमुक्त आघाडी), सिद्धार्थ भांबुरे (कायदा सेल), योगेश फणसळकर (क्रीडा प्रकोष्ठ) यांना स्थान देण्यात आले आहे.
