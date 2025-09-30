परुळेबाजार येथे आरोग्य चिकित्सा
95676
परुळेबाजार येथे आरोग्य चिकित्सा
म्हापण, ता. ३० ः नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान सेवा पंधरवडा अंतर्गत भाजप परुळे विभाग, युवा मोर्चा वेंगुर्लेतर्फे शनिवारी (ता. २७) परुळेबाजार ग्रामपंचायत सभागृहात मोफत नेत्र तपासणी, मोफत मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर व महिलांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर झाले. ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित शिबिराचे उद्घाटन सावंतवाडी संस्थानचे अध्यक्ष लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते झाले. डॉ. उमाकांत सामंत, परुळे बाजार सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, कुशेवाडा सरपंच नीलेश सामंत, डॉ. मंदार नीळकंठ, डॉ. धनश्री गोविलकर, वैष्णवी पाटकर, परुळे बाजार उपसरपंच संजय दुधवडकर, माजी सरपंच तथा सदस्य प्रदीप प्रभू, प्रसाद पाटकर, प्राजक्ता पाटकर, सीमा सावंत, नमिता परुळेकर, रुपाली पिंगुळकर, नंदा हिंदळेकर, आप्पा राठीवडेकर, विजय परब, तुषार सामंत, पुरुषोत्तम प्रभू, सुधीर पेडणेकर, मनिषा दुधवडकर, मनोज दुधवडकर, सुनील चव्हाण, परशुराम चव्हाण, शंकर घोगळे, भूषण देसाई, संदीप चव्हाण आदी उपस्थित होते. या शिबिरात परुळे बाजार, कुशेवाडा, भोगवे, चिपी या गावांतील लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.