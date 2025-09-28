मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी संदीप गावडेंकडून ५१ हजार
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी
संदीप गावडेंकडून ५१ हजार
सावंतवाडी, ता. २८ ः राज्यभरात सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित नागरिकांना तसेच शेतकरी बांधवांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५१ हजारांची मदत केली.
आज भाजपच्या माध्यमातून ‘नमो युवा रन’चे आयोजन केले होते. सर्वसामान्य जनतेला तसेच शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर येण्यास हातभार लागावा, या उद्देशाने गावडे यांनी हा धनादेश प्रदान केला. त्यांनी हा धनादेश जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, राजू राऊळ, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री, वेंगुर्ले माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप, जिल्हा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सिद्धेश चिंचळकर, जिल्हा सरचिटणीस युवा मोर्चाचे संतोष पुजारे, कुडाळ युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष तन्मय वालावालकर, कणकवली मंडल अध्यक्ष सर्वेश दळवी, कणकवली युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सागर राणे, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, आंबोली मंडळ अध्यक्ष संतोष राऊळ, सावंतवाडी युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेन नाईक, आंबोली युवा मोर्चा अध्यक्ष नीलेश पास्स्ते, बांदा युवा मोर्चा अध्यक्ष सिध्देश कांबळी, वेंगुर्ले मंडळ अध्यक्ष प्रणव वायंगणकर आदी उपस्थित होते.
