महाआवास अभियानात दाभोळे क्लस्टर प्रथम
साखरपा : तालुकास्तरीय प्रथम क्रमांक पारितोषिक स्वीकारताना देवळे गावाचे सरपंच विजया कोरगावकर.
‘महाआवास’मध्ये दाभोळे क्लस्टर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. २९ : केंद्र पुरस्कृत महाआवास अभियान २०२४-२५ अंतर्गत संगमेश्वर तालुक्यातील दाभोळे क्लस्टर हे प्रथम क्रमांकाचे ठरले आहे. या क्लस्टर अंतर्गत देवळे ग्रामपंचायत प्रथम ठरली असून दाभोळे ग्रामपंचायतीस द्वितीय क्रमांक आणि भडकंबा ग्रामपंचायतीस तृतीय क्रमांक मिळाला आहे.
राज्य पुरस्कृत रमाई तथा मोदी आवास योजनेसाठी कसबा हे क्लस्टर तालुक्यात सर्वोत्तम ठरले आहे. या क्लस्टर अंतर्गत हातिव ग्रामपंचायत प्रथम, कोंडये ग्रामपंचायत द्वितीय, तर निवे बुद्रूक तृतीय ठरली आहे. या योजनेंतर्गत सर्वोत्तम घरकुलांची निवड करण्यात आली आहे. यात हातीव येथील उमेश कोंडिबा कांदार यांचे मोदी आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेले घरकुल प्रथम, उजगाव येथील उमेश संजीवन सावंत यांचे रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल द्वितीय आणि बोरसुत येथील रमेश सखाराम गमरे यांचे रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल तृतीय ठरले आहे.
