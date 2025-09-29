पर्यटन दिनानिमित्त एमटीडीसीचे विविध उपक्रम
पर्यटन दिनानिमित्त एमटीडीसीचे उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः जागतिक पर्यटन दिन उपक्रमात विविध स्पर्धेत यशस्वी स्पर्धकांना व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश र. गटणे यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले. अनुभवात्मक पर्यटन अंतर्गत एमटीडीसी गणपतीपुळे व रत्नागिरी येथे येणारे पर्यटक यांच्यासाठी कातळशिल्पला भेट देण्यासाठी सुधीर रिसबूड, कातळशिल्प इतिहासकार यांचा समवेत करण्यात आला.
एमटीडीसी विजयदुर्ग पर्यटक निवास डागडुजी नंतर नव्याने पर्यटकांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश र . गटणे यांच्या हस्ते उघडण्यात आले. प्रादेशिक कार्यालय पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, रत्नागिरी यांच्या अखत्यारित पर्यटकांचे स्वागत, शाळकरी मुलानं साठी चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आले. विविध महाराष्ट्र राज्यात असलेले एमटीडीसी पर्यटक निवासात पर्यटकांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. प्रधान कार्यालय अंतर्गत वेबिनार श्रृंखला राबविण्यात आली ज्यात डॉ. राज्य पुरातत्त्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे हॉटेल रिसॉर्टचे प्रख्यात वास्तुविशारद खोझेमा चितलवाला व वन्यजीव पर्यटन एक्स्पर्ट संजय देशपांडे यांचे व्याख्यान झाले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.