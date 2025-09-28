कोकण
नवरंग-------केशरी रंग
नवरंग - केशरी रंग
rat28p12.jpg
94961
देवरुख ः श्री देवी सोळजाई देवस्थान भाविक महिला वर्ग
rat28p24.jpg-
95019
मिठगवाणे येथील सुप्रिया जैतापकर.
rat28p25.jpg
95020
रत्नागिरीतील जयश्री रामाणे.
- rat28p29.jpg-
95024
प्रतिभा कदम, रत्नागिरी
rat28p31.jpg-
95062
मुल्तजिम आरीफ पारेख, मरूधर केसरी टॉवर, रत्नागिरी
- rat28p32.jpg-
95063
शबाना आरीफ पारेख, रत्नागिरी.
- rat28p33.jpg-
95064
खेड ः सुप्रिया सुनील विंचू
- rat28p34.jpg-
95065
खेर्डी ः नवदुर्गा भगिनी मंडळ
- rat28p35.jpg-
95066
खेड येथील कामिनी गांधी
- rat28p36.jpg-
95067
डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयाच्या नवदुर्गा.
- rat28p37.jpg-
95068
चिपळूण ः आपला बझार मधील महिला