नटश्रेष्ठ रमेश भाटकर स्मृती उत्सवी नाट्य स्पर्धा
रमेश भाटकर स्मृती
उत्सवी नाट्य स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः गतवर्षीप्रमाणेच रत्नागिरी तालुक्यासाठी मर्यादित असलेली नटश्रेष्ठ रमेश भाटकर स्मृती उत्सवी नाट्य स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विश्वस्त उदय सामंत यांनी केली.
जास्तीत जास्त उत्सव मंडळांनी उत्सवासाठी निर्मित केलेले नाटक स्पर्धेत सादर करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. या वर्षीची स्पर्धा २ ऑक्टोबर ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत होणार आहे. स्पर्धा प्रमुख म्हणून अमेय धोपटकर काम पाहणार असून मुख्य समन्वयक म्हणून वामन कदम आणि सतीश दळी हे जबाबदारी सांभाळणार आहेत. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी व अन्य माहितीसाठी कार्यकारिणीच्या पदाधिकारी लेखक, रंगकर्मी अमेय धोपटकर, अनुया बाम, सतीश दळी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे समीर इंदुलकर यांनी केले आहे.
