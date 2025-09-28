कणकवली उड्डाणपुलावरील रस्त्याला तडा
कणकवली ः शहरातील उड्डाणपुलावरील भेग रूंदावत चालल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण झाली होती. दुसऱ्या छायाचित्रात गोवा ते मुंबई जाणाऱ्या लेनवरील दुरूस्तीचे काम सुरू केले आहे.
कणकवली उड्डाणपुलावरील रस्त्याला तडा
दोन गर्डरला जोडणाऱ्या सांध्यामधील भेग रूंदावली; तातडीने दुरूस्तीचे काम हाती
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता.२८ ः कणकवली शहरातील उड्डाण पुलावरील रस्त्याला तडा गेला होता. हा तडा रूंदावत चालल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग विभागाने आजपासून तडा गेलेल्या ठिकाणचे क्राँक्रीटीकरण काढून तेथे नव्याने काम सुरू केले आहे. मात्र, उड्डाणपूल उभारणीनंतर वारंवार असे प्रकार होत असल्याने पुलाच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
कणकवली उड्डाणपूल उभारणी करताना, तापमानातील चढ उतार सहन करण्यासाठी उड्डाण पुलाच्या दोन गर्डरमध्ये काही अंतर मोकळे सोडण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी दोन गर्डर जोडणाऱ्या सांध्यामध्ये सिमेंट टाकून ते बंदिस्त करण्यात आले आहेत. यातील कणकवली तहसील कार्यालयासमोरील उड्डाणपुलाच्या बंदिस्त केलेल्या सांध्यामध्ये महिन्यापूर्वी छोटीशी भेग पडली होती. गेल्या चार दिवसांत ही भेग रूंदावत चालल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर महामार्ग विभागाने त्या ठिकाणच्या दुरूस्तीचे निर्देश उड्डाणपूल उभारणी करणाऱ्या दिलीप बिल्डकॉन या कंपनीला दिले होते. आज दुपारपासून येथील रूंदावलेली भेग दुरूस्त करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
यात गोवा ते मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवरील दोन्ही गर्डरच्यावरील काँक्रिट फोडून तेथे नव्याने क्राँक्रीटीकरण केले जाणार आहे. या लेनवरील काम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई ते गोवा लेनवरील दुरूस्तीचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती दिलीप बिल्डकॉनकडून देण्यात आली.
पहिल्याच पावसात तडे
कणकवली शहरातील १२०० मिटरच्या उड्डाणपुलाचे काम फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पूर्ण होऊन त्यावरून वाहतूक सुरू झाली. मात्र पहिल्याच पावसांत उड्डाणपुलावरील गांगोमंदिर ते एस.एम.हायस्कूल भागात तडे गेले होते. तर सन जुलै २०२२ आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये याच भागातील उड्डाणपुलाच्या भिंतीची काही भाग कोसळला होता. या ठिकाणची दुरूस्ती झाली असली तरी गांगोमंदिर ते एस.एम.हायस्कूल या दोनशे मीटर भागात उड्डाणपुलावरील दोन लेन बंद ठेवण्यात आल्या असून दोन्ही बाजूच्या प्रत्येकी एका लेनवरून वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे.
‘महामार्ग’कडून तातडीने दखल
दरम्यान जून महिन्यात उड्डाण पुलाच्या खालील भागात स्टेट बँक समोर मोठा तडा गेला होता. त्यामुळे तेथील स्लॅबचा काही भाग खाली सेवा रस्त्यावर कोसळण्याची शक्यता होती. हा तडा महामार्ग विभागाने तातडीने दुरूस्त केला होता. त्यानंतर गेले चार दिवस तहसील कार्यालयासमोरील दोन गर्डरमधील भेग रूंदावत असल्याची बाब निदर्शनास आली होती.
