दोन्ही डोळ्यांवर पट्टी बांधून रेखाटले शिवरायांचे चित्र
दोन्ही डोळ्यांवर पट्टी बांधून
रेखाटले शिवरायांचे चित्र
सावंतवाडी ः येथील रासाई युवक कला, क्रीडा मंडळाच्या नवरात्रोत्सवात यावर्षी कला आणि भक्तीचा अद्भुत संगम पाहायला मिळाला. या उत्सवात मालवण येथील श्री स्वामी समर्थ डान्स ग्रुपने नृत्याविष्कार सादर केला. ज्यात एक अद्भुत कलाप्रकार रसिकांना अनुभवता आला. या कार्यक्रमादरम्यान समर्थ मेस्त्री या युवा चित्रकाराने चक्क आपल्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून अवघ्या काही मिनिटांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अप्रतिम चित्र रसिकांसमोर रेखाटले. त्याने दाखविलेल्या या असामान्य कौशल्याने प्रेक्षकवर्ग मंत्रमुग्ध झाला. त्याच्या या कलेला आणि पराक्रमाला उपस्थित रसिकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. समर्थच्या या नेत्रदीपक कलाविष्काराने नवरात्रोत्सवातील कार्यक्रमाची रंगत अधिकच वाढवली.
आंबोलीचे ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये
सावंतवाडी ः आंबोली ग्रामपंचायत सदस्य व ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते काशिराम राऊत यांनी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांसोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर व जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश पार पडला. भाजपच्या माध्यमातून पक्ष संघटना वाढीसाठी सदैव कार्य करत राहणार असल्याचे यावेळी राऊत यांनी सांगितले. यावेळी भाजप सरचिटणीस महेश सारंग, मनोज नाईक, आंबोली मंडळ अध्यक्ष संतोष राऊळ, आंबोली सरपंच सावित्री पालेकर, चौकुळ सरपंच गुलाबराव गावडे, गेळे सरपंच सागर ढोकरे, आंबोली मंडळ उपाध्यक्ष रामा गावडे, उपसरपंच दत्तू नार्वेकर, विजय गवस आदी उपस्थित होते.
