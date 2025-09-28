मद्यपान करणाऱ्या दोघांविरुद्ध गुन्हा
मद्यपान करणाऱ्या
दोघांविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरीः तालुक्यातील चांदेराई, उमरेफाटा आणि देवूड चाटवळवाडी या सार्वजिनक रस्त्यावर मद्यपान करणाऱ्या दोघांविरुद्ध ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. मयुर प्रकाश शिंदे (वय ३४, रा. चांदेराई डोंगरवाडी, रत्नागिरी), दिवाकर दत्तात्रय शेवडे (वय ७०, रा. देवून चाटवळवाडी, रत्नागिरी) अशी संशयितांची नावे आहेत. या घटना शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी पावणेतीन ते रात्री पावणेआठच्या सुमारास निदर्शनास आल्या. शुक्रवारी संशयित हे उमरे फाटा आणि देवूड चाटवळवाडी येथील सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करत असताना निदर्शनास आले. या प्रकरणी पोलिस हेड कॉन्स्टेबल रुपेश भिसे आणि पोलिस हवालदार रोशन सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिसात तक्रार दिली.
--------
जयगडमध्ये मद्यपान
करणाऱ्या वृद्धाविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील जयगड येथील बौद्धवाडी आणि गणेशवाडी जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर मद्यपान करणाऱ्या वृद्ध व एका तरुणाविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. सादिक आदम सोलकर (वय ६०, रा. अकबर मोहल्ला, जयगड, रत्नागिरी) असे मद्यपान करणाऱ्या वृद्धाचे नाव आहे. या घटना शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित वृद्धाकडे मद्यपान करण्याचा परवाना नसताना सार्वजनिक ठिकाण मद्यपान करत असताना आढळला. या प्रकरणी पोलिस शिपाई रजनिकांत घवाळी यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन पोलिसांनी संशयित वृद्धाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
------------
दारू विक्रीवर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील जयगड-पेठवाडी येथे विनापरवाना हातभट्टीची दारु विक्रीवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाई १ हजार ९१० रुपयांची १८ लिटर दारु पोलिसांनी जप्त केली. संशयित तरुणाविरुद्ध जयगड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. ओमकार नारायण होळंब (वय २३, रा. जयगड पेठवाडी, रत्नागिरी) असे संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास जयगड-पेठवाडी येथील एका पत्र्याच्या शेडच्या पाठीमागे मोकळ्या जागेत निदर्शनास आली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाई संशयिताकडे विनापरवाना हातभट्टीची १ हजार ९१० रुपयांची १८ लिटर दारु सापडली.
