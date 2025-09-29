‘स्नेहनागरी’ने सामाजिक बांधिलकी जपली
अनंत उचगावकर ः सावंतवाडीत रौप्य महोत्सव सोहळा
सावंतवाडी, ता. २९ ः स्नेहनागरी सहकारी पतसंस्थेने नुकतेच आपल्या स्थापनेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. हे यश केवळ माझे नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांसह सर्व सहकाऱ्यांचे आहे. ‘मनी पॉवर’चा उपयोग गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी व्हावा, या उद्देशाने संस्थेचा पाया रचला गेला. सहकारातील अडचणींवर मात केल्यास कोकणातही हा वटवृक्ष वाढू शकतो, असे प्रतिपादन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अनंत उचगावकर यांनी केले.
येथील स्नेहनागरी सहकारी पतसंस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी संस्थेसाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यवस्थापिका संगीता प्रभू यांच्यासह सर्व कर्मचारी आणि निष्ठावान ठेवीदारांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग सहकारी उपनिबंधक बाळ परब यांच्या हस्ते झाले. यशवंतराव भोसले नॉलेज सिटीचे अच्युत सावंत-भोसले यांनी स्नेहनागरी संस्थेचा उल्लेख ‘शिस्तबद्ध संस्था’ असा केला. रोटरी क्लब सावंतवाडीचे अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी शुभेच्छा दिल्या. बँक ऑफ इंडियाचे निवृत्त शाखा अधिकारी रवींद्र प्रभूदेसाई यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
संस्थेचे उपाध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष पल्लवी केसरकर, संचालक वैभव शेवडे, जिगजिनी मिसाळ, शिवकुमार उचगावकर, रोटरी क्लब अध्यक्ष ॲड. भांबुरे, सैनिक सहकारी पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील राऊळ, संचालक जॉय डान्टस, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे सावंतवाडी शाखा अधिकारी लक्ष्मण आरोसकर, मृणालिनी कशाळीकर, माजी सभापती अशोक दळवी आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमास पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी शुभेच्छा संदेश पाठवले. कार्यक्रमाची सुरुवात स्मिता केंकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सादर केलेल्या सुमधुर हिंदी आणि मराठी गाण्यांच्या कराओकेने झाली. सुमेधा नाईक धुरी यांनी सूत्रसंचालन केले.
