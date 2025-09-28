साफयीस्टचे सांडपाणी वाहून जाणारे गटार केले बंद
सांडपाणी वाहणारे गटार केले बंद
आठ जणांवर गुन्हा ः साफयिस्टचे कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलनाचा पवित्रा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः तालुक्यातील गाणे खडपोली औद्योगिक वसाहतीमधील साफयिस्ट कंपनीतील ठेकेदारी कामगारांना २५ हजारांची कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणी करत कंपनी व्यवस्थापनला धमकावल्या प्रकरणी आठ जणांवर शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. व्यवस्थापनाने ठेकेदारी कामगारांना अचानक सामंजस्याचा करार करण्याची सूचना केली. यामुळे संतापलेल्या कामगारांसह स्थानिक ग्रामस्थांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर गर्दी करत आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शिवाय कंपनीचे सांडपाणी वाहून जाणारे गटार बंद केले. त्यानंतर ही कारवाई केली.
घटनेची फिर्याद कंपनी व्यवस्थापक राजेंद्र अनंत आंबेकर (वय ५९) यांनी शिरगाव पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार निवृत्ती केशव गजमल, समीर गजमल, अमिल गजमल, शशिकांत गजमल (पूर्ण नाव माहिती नाही) व अन्य अनोळखी चौघे (सर्व रा. गाणे, चिपळूण) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना २१ ते २२ सप्टेंबरच्या रात्री आठच्या दरम्यान घडली. फिर्यादी आंबेकर कंपनीत व्यवस्थापक पदावर कार्यरत आहेत. २१ ला दुपारी २ वाजता निवृत्ती गजमल, समीर गजमल व अमिल गजमल हे कंपनीतील कामगार नसताना कंपनीत येऊन कोणत्याही प्रकारचे काम न करता दरमहा २५ हजार द्यावे, ३० कंत्राटी कामगार पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळावे, तसेच कायमस्वरुपी २५ हजार रुपयांची नोकरी मिळावी अशा मागण्या केल्या. २२ ला सायंकाळी ६ वाजता या तिघांसह शशिकांत गजमल व अन्य चौघांनी गाणे येथील कंपनीच्या आवारातील पावसाचे पाणी जाण्याचे गटार दगड व मातीने बंद केले. कंपनीत शिरून दमदाटी करत कंपनीचे पाणी कंपनीचे बाहेर सोडायचे नाही, अशी धमकी दिली. त्यानुसार एकूण ८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.