राजापूर अर्बनच्या संशयास्पद व्यवहारांवर संताप
राजापूर ः अर्बन बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित संजय ओगले, विजय पाध्ये, अॅड. शशिकांत सुतार, शेखरकुमार अहिरे.
तीन महिन्यांत विशेष सभा घेण्याची सूचना; कर्ज प्रकरणाची व्हावी सखोल चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २८ः राजापूर अर्बन बँकेच्या रत्नागिरी शाखेत कर्ज वितरणात झालेले संशयास्पद व्यवहार आणि त्यामुळे बँकेची घसरलेली पत याबाबत राजापूर अर्बन बँकेच्या रविवारी (ता. २८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सभासदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रत्नागिरी शाखेतील या संशयास्पद कर्ज व्यवहाराची सीबीआयसह सहकार आयुक्तांकडून सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सभासदांनी केली. या चौकशीसह कर्जवसुलीची अद्ययावत माहिती सभासदांना मिळावी म्हणून येत्या तीन महिन्यामध्ये विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात यावी अशीही सूचना केली.
सभेच्या प्रारंभी अध्यक्ष ओगले यांनी बँकेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. अहिरे यांनी आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा मांडला. यावेळी त्यांनी रत्नागिरी शाखेत झालेल्या कर्ज वितरणातील संशयास्पद व्यवहारामुळे बँकेला लेखा परिक्षणात ‘ड’ वर्ग मिळाला होता. मात्र, सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडे बँकेने अपिल करून आपली बाजू मांडल्यानंतर बँकेला ‘ब’ वर्ग प्राप्त झाल्याची माहिती दिली.
रत्नागिरी शाखेतील कर्ज वितरणात झालेल्या संशयास्पद व्यवहारावरून सभासदांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले. डॉ. माधव सप्रे यांनी या प्रकाराला संचालक मंडळाचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे नमुद केले. अॅड. जमीर खलिफे यांनी ‘अ’ वर्गातील बँक ‘ड’ वर्गात जाणे हे विद्यमान संचालक मंडळाचे अपयश आहे. सभासदांचा विश्वास गमावला असून त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून या संचालक मंडळाने राजीनामा दिला पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करावी, बंद करण्यात आलेले कर्जव्यवहार सुरू करताना बँकेच्या स्थैर्य प्राप्तीच्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी केली. सुशांत मराठे यांनी केवळ कर्मचाऱ्यांना दोषी न धरता संचालकही जबाबदार असून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली. वरेकर यांनी सीबीआय चौकशी करता येत नसेल तर सहकार आयुक्तांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. पुढील तीन महिन्यामध्ये विशेष सभेचे आयोजन करून सभासदांना वस्तुस्थितीची माहिती द्यावी अशी मागणीही केली. प्रतिकूल स्थितीतही प्रशासनाकडून केल्या जात असलेल्या चांगल्या कामाचे सभासदांनी यावेळी कौतुक केले.
