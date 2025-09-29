नमो युवा रन मॅरेथॉन स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
चिपळूण : मॅरेथॉन स्पर्धेच्या प्रारंभ रेषेवरून धावण्यास सुरुवात करताना स्पर्धक.
नमो युवा रन मॅरेथॉनमध्ये ९०० स्पर्धक
७५ हजारांची पारितोषिके ; सिद्धेश बर्जे, खुशी हसे अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवडाअंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यावतीने चिपळूण येथे घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय नमो युवा रन मॅरेथॉन स्पर्धेत ९०० हून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. ही स्पर्धा ३ किलोमीटर आणि ५ किलोमीटर अशा दोन प्रकारांमध्ये घेण्यात आली.
नमो युवा रन स्पर्धेतील विजयी स्पर्धकांना भारतीय जनता युवा मोर्चाच्यावतीने मेडल, सहभाग प्रमाणपत्र व आकर्षक टी-शर्ट देऊन सन्मानित करण्यात आले. चार गटांमध्ये खेळविल्या या संपूर्ण स्पर्धेत ७५ हजार रुपयांची रोख पारितोषिके वितरित करण्यात आली. या स्पर्धेचे नियोजन भाजप युवा मोर्चा प्रदेश सचिव विक्रम जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा मोर्चा जिल्ह्याच्यावतीने करण्यात आले होते.
पाच किलोमीटर धावणे पुरुष गटात सिद्धेश बर्जे, सूरज कदम, ओंकार बैकर, यश शिर्के, स्वराज जोशी, महिला गटात खुशी हसे, प्रमिला पाटील, तन्वी मल्हार, कोमल मोहिते, श्रुतिका वरक यांनी अव्वल कामगिरी केली. तसेच तीन किलोमीटर धावणे मुलांच्या गटात शुभम शितप, पृथ्वी राजभर, रोहित राठोड, अथर्व दवंडे, आयुष बर्जे, सुजल घाणेकर, विपुल साळवी, विराज निवाते, तर मुलींच्या गटात इच्छा राजबार, उमेरा सय्यद, सानिका डिके, अनुष्का खेराडे, मंजिरी पावसकर, मृणाली खेराडे, श्रेया बने, वैभवी सोलकर, वैभवी ढगळे यांना पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले.
