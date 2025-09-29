देव, देश, धर्मासाठी संघटित व्हा
विक्रांत देशपांडे ः बांद्यात शिवप्रतिष्ठानतर्फे ‘दुर्गामाता दौड’
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २९ ः हिंदू धर्माच्या विरोधात आज षडयंत्र सुरू आहे. हिंदू समाज धर्म रक्षणासाठी जागा होत नाही, ही मोठी खंत आहे. धर्मासाठी कट्टर व कडवट झालो नाही तर भविष्यात गंभीर स्थिती येऊ शकते. हातातून परिस्थिती गेल्यानंतर आंदोलने व रस्त्यावर उतरून काहीही होणार नाही. हिंदू ही तुमची ओळख आहे, हे कधीही विसरू नका. देव, देश व धर्मासाठी संघटित व्हा, असे आवाहन नरवीर मुरारबाजी देशपांडे यांचे वंशज विक्रांत देशपांडे यांनी बांदा येथे केले.
श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या सिंधुदुर्ग शाखेतर्फे व हिंदू एकता मंच बांदातर्फे येथे नवरात्रोत्सावनिमित्त ‘दुर्गामाता दौड’चे आयोजन केले होते. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात श्री. देशपांडे बोलत होते. सकाळी ग्रामदैवता श्री भूमिका मंदिर येथून ध्वज पूजन व शस्त्र पूजन करून दौडीस प्रारंभ झाला. त्यानंतर मोर्येवाडा, श्री पाटेश्वर नवरात्रोत्सव मंडळ आळवाडा, बाजारपेठमार्गे सार्वजनिक नवरात्रोत्सव गांधीचौक मित्रमंडळ येथून कट्टा कॉर्नर नवरात्रोत्सव, नवरात्रोत्सव मंडळ निमजगावाडी अशी दौड काढली. छत्रपती शिवाजी महाराज व धर्मरक्षक संभाजी महाराज यांच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. या ठिकाणी मंगेश पाटील यांनी देखील मार्गदर्शन केले.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानमार्फत गेली चार वर्षे यशस्वीपणे दुर्गामाता दौडचे आयोजन करण्यात येत आहे. वर्षागणिक या दौडमध्ये हिंदूंची वाढती संख्या आहे. हिंदू समाज धर्म रक्षणासाठी जागा होत नाही, ही निश्चितच खंत आहे. हिंदू समाज धर्मासाठी मोठ्या संख्येने या दौडमध्ये सामील होतील, त्यावेळी आपल्या देशाला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी करण्याची गरजच राहणार नाही. ज्या ठिकाणी ९० टक्के हिंदू राहत असतील, तर ते राष्ट्र हिंदू राष्ट्रच आहे. असे असतानाही हे हिंदू राष्ट्र आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात येतो, हे दुर्दैव. हिंदू समाजाने जागरूक होणे गरजेचे आहे. जिजाऊसाहेबांचे संस्कार व विचार आचरणात आणा.’’ बांदा सरपंच प्रियांका नाईक, उपसरपंच राजाराम धारगळकर, भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, हिंदू एकता मंचाचे नीलेश सावंत-पटेकर, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश पाटील आदी सहभागी झाले.
