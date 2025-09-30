खारेपाटणमध्ये ५२ जणांचे रक्तदान
खारेपाटणमध्ये ५२ जणांचे रक्तदान
शिबिराला प्रतिसाद; झुंजार मित्रमंडळ, ‘सिंधू रक्तमित्र’चा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३० : झुंजार मित्रमंडळ खारेपाटण व सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान शाखा कणकवली, खारेपाटण महाविद्यालय एनएसएस विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने खारेपाटण येथील सार्वजनिक नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिरात सुमारे ५२ जणांनी रक्तदान केले. यावेळी रक्तदात्यांनी अवयव दानाची सामूहिक शपथ घेतली.
खारेपाटण छत्रपती शिवाजी पेठ येथील श्री देव विष्णू मंदिरात आयोजित शिबिराचे उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ते व युवा उद्योजक सतीश गुरव यांच्या हस्ते झाले. जिल्हा रुग्णालय रक्तपेढी विभागाचे डॉ. प्रसाद पाटील व त्यांच्या पथकाने या शिबिराला सहकार्य केले. या कार्यक्रमाला झुंजार मित्रमंडळाचे अध्यक्ष संकेत शेट्ये, खारेपाटण माजी सरपंच रामकांत राऊत, व्यापारी संघाचे माजी अध्यक्ष सुधीर कुबल, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, खारेपाटण शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष भाऊ राणे, झुंजार मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते महेश कोळसुलकर, दिगंबर राऊत, संकेत लोकरे, गणेश कारेकर, संतोष गाठे, भूषण कोळसुलकर, गणेश लवेकर, ऋषिकेश जाधव, सौरभ धालवलकर, कौस्तुभ येळकोटे, पंकज कोळसुलकर, संजय कोळसुलकर आदी उपस्थित होते.
खारेपाटण येथील राजेंद्र ब्रम्हदंडे यांनी आपल्या दिवंगत पत्नीचे अवयव दान करून एक वेगळा आदर्श घालून दिल्याबद्दल झुंझार मंडळातर्फे ब्रह्मदंडे कुटुंबीयांचा सन्मान केला. रक्तदान शिबिर यशस्वी होण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय रक्तकेंद्र व रक्तविघटन विभागाचे डॉ. प्रसाद पाटील, समाजसेवा अधीक्षक नितीन तुरनर, अधिपरिचारिका प्रांजली परब, रक्तपेढी वैद्यकीय अधिकारी विशाल जाधव, रक्तपेढी तंत्रज्ञ प्रांजली पावसकर, मयुरी शिंदे, कर्मचारी गणपत गाडे, सागर सावंत, नितीन गावकर यांचे विशेष सहकार्य लाभले. मंडळाचे अध्यक्ष शेट्ये यांनी स्वागत केले. यावेळी सुमारे ५५ नागरिकांचे अवयव दानाचे अर्ज स्वेच्छेने भरून घेण्यात आले. झुंझार मित्रमंडळाचे हे रक्तदान शिबिराचे ३३ वे वर्ष होते. ऋषिकेश जाधव यांनी आभार मानले.
