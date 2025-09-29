‘जीएसटी’ लुटीचा उत्सव कधी? ः इर्शाद शेख
‘जीएसटी’ लुटीचा उत्सव
कधी? ः इर्शाद शेख
सत्ताधाऱ्यांवर केला आरोप
कुडाळ, २९ ः जीएसटी बचत उत्सव साजरे करणारे गेल्या आठ वर्षांतील जीएसटी लुटीचा उत्सव कधी साजरा करणार, असा प्रश्न सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी केला.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, जीएसटीचे दर कमी केले म्हणून सत्ताधारी जीएसटी बचत उत्सव साजरा करीत आहेत. जसे काही जीएसटीचे वाढीव दर होते, ते पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने अथवा नेहरूंनी हे दर जनतेवर लादले होते आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते दर कमी करून जनतेला दिलासा दिला, असे चित्र रंगवून जनतेला फसविण्याचा प्रयत्न भाजप व सत्ताधारी करत आहेत. आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी गाजावाजा करून २८ टक्केपर्यंत जीएसटी लावून गेली आठ वर्षे जनतेला लुटण्याचे काम केले. त्यानंतर १८ टक्केपर्यंत जीएसटीचे दर कमी करून जीएसटी बचत उत्सव साजरा करीत आहेत, मग गेली आठ वर्षे २८ टक्के जीएसटी लावून जनतेच्या पैशांची लुटमार करणारे या जीएसटी लुटीचा उत्सव कधी साजरा करणार?
आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेची लुटमार करणारा जीएसटी लावून लुटमार सूरू केली, तेव्हाच काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी या करप्रणालीला विरोध करत हा ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ आहे, यामध्ये बदल करून तो १८ टक्केपर्यंत आणला पाहिजे, अशी मागणी संसदेत तसेच संसदेबाहेरही केली होती; परंतु त्यावेळी मोदी आणि भाजपने राहुल गांधींची टिंगलटवाळी करण्यात धन्यता मानली. राहुल गांधी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर वारंवार जीएसटीचे दर कमी करण्यासाठी गेली आठ वर्षे आवाज उठवत राहिले, संघर्ष करीत राहिले आणि सरकारला त्यांच्या संघर्षासमोर झुकावे लागले. जीएसटीचे दर कमी करावे लागले.
