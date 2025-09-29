‘टीईटी’प्रश्नी ‘पुनर्विचार’ करा
शिक्षक संघटना; चार आॅक्टोबरला मूक मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २९ ः शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्यास ४ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठ, सिंधुदुर्गतर्फे जाहीर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यरत सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) सक्ती करून येत्या दोन वर्षांत उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे व पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे सक्तीचे केले आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका शासनाने दाखल करावी, अशी विनंती संघटनांनी केली आहे. तसेच १५ मार्च २०२४ चा अन्यायकारक संच मान्यता आदेश रद्द करण्यात यावा. शिक्षण सेवक पद रद्द करण्यात यावे, या मागण्यांसाठी शनिवारी (ता. ४) दुपारी २ ते ५ या वेळेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मूक मोर्चा काढण्यात येईल, अशी नोटीस सर्व शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ (शिवाजी पाटील), महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना, महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, महाराष्ट्र राज्य क्रास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य सत्यशोधक संघटना, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग शिक्षक संघटना या संघटनांनी सामूहिकरित्या या मूक मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
