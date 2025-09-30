वेश्या प्रथा बंद पाडण्यासाठी जागरूक नागरिकांनी पुढे यावे
डॉ. पाटकर ः ‘अर्जमधले दिवस’चे भाषांतर
सावंतवाडी, ता. २९ ः वेश्या व्यवसायात तरुणींना ढकलले जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. हा शोषणाचा गंभीर प्रकार असून सुशिक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक लोकांनी ही प्रथा बंद पाडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन लेखक तथा जिल्ह्यातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर यांनी धारवाड येथे केले.
डॉ. पाटकर यांनी लिहिलेल्या ‘अर्जमधले दिवस’या मराठी पुस्तकाचे कन्नड भाषांतर ‘एआरझेड डोलागीना दिनागलू’च्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. कर्नाटक विद्यावर्धक संघ धारवाड यांच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
डॉ. पाटकर म्हणाले, ‘‘अनेक लोक वेश्या व्यवसाय हा जगातील सर्वांत जुना व्यवसाय असल्याचे मानतात. मात्र, प्रत्यक्षात वेश्या व्यवसाय हा शोषणाचा सर्वांत जुना प्रकार आहे. आजही कर्नाटकातील मोठ्या संख्येने तरुणींना वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. सर्व स्तरांतील सुशिक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक लोकांनी या समस्येचे गांभीर्य ओळखून ही प्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.’’ विमान संघटना, कर्नाटकचे अध्यक्ष अॅड. बी. एल. पाटील, डॉ. संजीव कुलकर्णी, वास्को येथील अन्यायरहित जिंदगी (अर्ज) फाऊंडेशनचे संचालक अरुण पांडे आदी उपस्थित होते. अॅड. पाटील यांनी, देवदासी व्यवस्थेविरुद्ध दशकांपासून चाललेला संघर्ष आणि मोहीम अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक होती, असे सांगितले. डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, या संघर्षातून चांगली फलनिष्पत्ती झाली आहे. अनेक देवदासी महिला या अमानवी परंपरेतून बाहेर पडल्या आहेत. अरुण पांडे यांनी, तीन दशकांपासूनच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे गोव्यात तरुण मुलींना देवदासी पद्धतीत प्रवेश मिळणे थांबले आहे. मात्र, आजही वेश्या व्यवसायाचे दुष्कर्म वेगवेगळ्या स्वरुपात सुरू आहे आणि हा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय आहे, असे मत मांडले. हे पुस्तक कन्नड वाचकांमध्ये निरोगी संवाद आणि चर्चा निर्माण करण्यास मदत करेल, असे आठवणी विश्वेश्वरी हिरेमठ यांनी सांगितले. पाहुण्यांचा परिचय कर्नाटक विद्यावर्धक संघाचे मुख्य सचिव शंकर हलगठी यांनी करून दिला.
