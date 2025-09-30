आंगणेवाडी मंदिर परिसराची स्वच्छता
आंगणेवाडी ः श्री भराडी देवी परिसर श्रमदानातून स्वच्छ करण्यात आला.
ग्रामस्थांचे श्रमदानः मोहिमेत युवक, महिलांसह ज्येष्ठांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २९ः ‘स्वच्छतेकडून समृद्धीकडे’ हा महामंत्र जोपासत मालवण तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र आंगणेवाडी व बिळवस येथील ग्रामस्थांनी श्रमदानातून रस्ता साफसफाई मोहीम तसेच आजूबाजूला वाढलेली झाडे झुडपे छाटून परिसर स्वच्छ केला. युवक, महिलांबरोबरच या स्वच्छता मोहिमेत ज्येष्ठांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. आंगणेवाडी भराडी देवी मंदिर परिसर ते आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
बिळवस ग्रामपंचायत येथे बिळवस भोगलेवाडी व आंगणेवाडी ग्रामस्थांची स्वच्छता अभियानबाबत संयुक्त ग्रामसभा झाली. या ग्रामसभेत ग्रामसेवक युगल प्रभुगावकर यांनी स्वच्छता महोत्सव तसेच अन्य विषयासंबंधी सविस्तर माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत तीर्थक्षेत्र भराडी देवी आंगणेवाडीतील सर्व ग्रामस्थ तसेच महिलांनी मंदिरापासून २ किलोमीटर परिसर श्रमदानाने स्वच्छ केला.
या स्वच्छता अभियानामध्ये आंगणेवाडी विकास मंडळाचे कार्याध्यक्ष सीताराम उर्फ बाळा आंगणे, बाळू आंगणे, जयेश आंगणे, गणेश बुवा, दत्ता आंगणे, तुषार आंगणे, रघुनाथ आंगणे, सुधाकर आंगणे, गंगाधर आंगणे, सचिन आंगणे, समीर आंगणे, अनू आंगणे, तातू आंगणे, जयवंत पंढरीनाथ, महेश आंगणे, रोहित परब, शेखर मराठे, शामसुंदर आंगणे, ओंकार पालव, आबा आंगणे, पोलिसपाटील पंकजा आंगणे, समिधा आंगणे, सरस्वती आंगणे, रश्मी आंगणे, सुवासिनी चव्हाण, निधी चव्हाण तसेच गावातील पन्नासहून अधिक ग्रामस्थांनी सहभाग घेतला. स्वच्छता मोहीम यशस्वी करण्यासाठी निवृत्त पोलिस बाबल आंगणे, बाळा आंगणे यांनी विशेष सहकार्य करून केले. या स्वच्छता अभियानात ज्येष्ठांचा सहभाग उल्लेखनीय होता.
स्वच्छतेसाठी विविध उपक्रम राबविणार
स्वच्छता मोहीम ही चळवळ वृध्दिंगत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच प्रयत्न राहील. आंगणेवाडी श्री देवी भराडीच्या आशिर्वादाने स्वच्छतेची ही मोहीम अविरत सुरू ठेवणार असल्याचे आंगणेवाडी विकास मंडळाचे कार्याध्यक्ष बाळा आंगणे यांनी सांगितले.
