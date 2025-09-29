व्यवसाय वाढीसाठी जागतिक मराठा समाज संघटना काढूया
रत्नागिरी : क्षत्रिय मराठा मंडळाच्या वर्धापनदिनात डॉ. अमित बागवे यांचा सत्कार करताना मंडळाचे अध्यक्ष सुरेशराव सुर्वे. सोबत पदाधिकारी.
बदलल्या जगासोबत जुळवून घ्या
डॉ. बागवे ः व्यवसायवृद्धीसाठी जागतिक मराठा संघटना काढू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ : मराठा म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन आले पाहिजे. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करा. एआयमुळे नोकऱ्या जाणार आहेत; पण तुम्ही शिकून घेतले तर तुम्ही पुढे जाल. आपण व्यवसायवाढीसाठी जागतिक मराठा समाज संघटना काढूया. अन्य समाजाच्या सुद्धा अशा संस्था आहेत. बदललेल्या जगासोबत जुळवून घ्यावे लागेल, असे प्रतिपादन व्यवसाय समुपदेशक डॉ. अमित बागवे यांनी केले.
क्षत्रिय मराठा मंडळाचा अठरावा वर्धापनदिन सोहळा अंबर हॉल येथे झाला. त्या वेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या वेळी मंडळाचे अध्यक्ष सुरेशराव सुर्वे, कार्याध्यक्ष राकेश नलावडे, सरचिटणीस योगेश साळवी, उपाध्यक्ष प्राची शिंदे, सल्लागार सतीश साळवी, प्रचार प्रमुख संतोष तावडे, खजिनदार जितेंद्र विचारे, सल्लागार नंदकुमार साळवी आदी उपस्थित होते.
सुर्वे म्हणाले, क्षत्रिय मराठा मंडळाचे १८ वर्षे काम जोमाने सुरू आहे. अखिल मराठा संमेलन रत्नागिरीत उत्साहात झाले. मराठा भवन व श्री तुळजाभवानीचे मंदिर उभारण्यासाठी समाजबांधवांनी मदत करावी. उपाध्यक्ष शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमात गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरे आणि लकी ड्रॉ सोडत कार्यक्रम रंगले. यामध्ये सायकल, ओव्हन आणि अन्य बक्षिसांचा समावेश होता.
पर्यटन व्यवसायात उतरा
आरक्षण मिळेल; पण राज्यात आपण मराठे ४० टक्के आहोत. प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळणार नाही; परंतु काहीजण पुढे जातील; परंतु उर्वरित मराठा बांधवांनी व्यवसायात आले पाहिजे. रत्नागिरीत पर्यटन चांगले चालते. आपण त्याकडे व्यवसाय म्हणून बघत नाही. पर्यटकांना सेवा मिळते का, आदरातिथ्य होतंय का, याचा विचार करा. पर्यटन व्यवसायात उतरण्याचे आवाहन डॉ. बागवे यांनी केले.
