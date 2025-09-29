सावंतवाडीत गुरुवारी विजयादशमी उत्सव
सावंतवाडीत गुरुवारी विजयादशमी उत्सव
सावंतवाडी, ता. २९ ः येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्यावतीने यावर्षीही प्रतिवर्षाप्रमाणे विजयादशमी उत्सव गुरुवारी (ता. २) साजरा करण्यात येणार आहे. हा उत्सव सावंतवाडी कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या पटांगणात सायंकाळी ५ वाजता साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने स्वयंसेवक संघाच्या वतीने विजयादशमी उत्सवापूर्वी सायंकाळी ४ वाजता शहरातून संचलन करण्यात येणार आहे. बाजारपेठ गांधी चौक ते गवळी तिठा व तेथून परत नगरपालिका रोडमार्गे कळसुळकर स्कूल येथे सांगता होणार आहे. अधिक माहितीसाठी किशोर नांदिवडेकर यांच्याशी संपर्क साधावा.
कोचरा येथे उद्या वार्षिक भंडारा उत्सव
कुडाळ, ता. २९ ः कोचरा-गोसावीवाडी येथील सिद्धमहापुरुष मठात बुधवारी (ता. १) वार्षिक भंडारा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. सकाळी ९ वाजता धार्मिक कार्यक्रम, सायंकाळी ७ वाजता गार्हाणे, नवस बोलणे-फेडणे, रात्री ८ वाजता वाडीतील भजन, ९ वाजता ग्रामस्थांची भजने, गुरुवारी (ता. २) पहाटे ५ वाजता काकड आरती, सकाळी ६ वाजता भंडार्याचा प्रसाद वाटप होणार आहे.
श्रावण सोसायटीच्या उपाध्यक्षपदी साटम
मसुरे, ता. २९ ः विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी लिमिटेड श्रावण या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी आडवली येथील अरविंद साटम यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडणुकीचे अध्यासी अधिकारी म्हणून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था मालवणचे सहकारी अधिकारी (श्रेणी २) अजय हिर्लेकर यांनी कामकाज पाहिले. संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष कमलाकांत कुबल यांनी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष साटम यांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. निवडणुकीच्या निमित्ताने संस्थेचे संचालक तथा शिवसेना तालुका प्रमुख विनायक बाईत, प्रशांत परब, अरुण लाड, दुलाजी परब, विनोद कुबल, मंगेश यादव उपस्थित होते. संस्थेच्या उत्कर्षाच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त वेळ देऊन सर्व संचालकांना विचारात घेऊन चांगल्या प्रकारे कामकाज करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असा विश्वास उपाध्यक्ष साटम यांनी व्यक्त केला. संस्था सचिव व्ही. बी. कदम यांनी आभार मानले.
