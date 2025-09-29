‘धनगड’ नव्हे ‘धनगर’ अशी दुरुस्ती करा
95364
‘धनगड’ नव्हे ‘धनगर’ अशी दुरुस्ती करा
समाजबांधवाची मागणी; अनुसूचित जमातीच्या नोंदीवर बोट
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २९ ः अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नोंद क्रमांक ३६ मधील ‘धनगड’ या नावाऐवजी ‘धनगर’ असे वाचावे, असा शासन आदेश तत्काळ काढण्याची मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा धनगर समाजातर्फे शासनाकडे केली. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना दिले. धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी धनगर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा शासन आदेश काढावा, याबाबत दीपक बोराडे यांनी १७ सप्टेंबरपासून जालना येथे उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला सिंधुदुर्ग जिल्हा धनगर समाजाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘महाराष्ट्रात ‘धनगड’ नावाची कोणतीही जात, जमात अस्तित्वात नाही. जे आहेत ते ‘धनगर’ आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. या प्रकरणात राज्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे महाराष्ट्रात ‘धनगड’ नावाचा एकही व्यक्ती आजवर आढळलेला नाही, असे मान्य केले आहे. राष्ट्रपतीही आरक्षणाच्या यादीत अस्तित्वात नसलेली जात, जमात समाविष्ट करू शकत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारला राज्यपालांच्या परवानगीने शासन आदेश जारी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्राच्या महसूल व वनविभागाकडून १० ऑक्टोबर २०२४ ला ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असे वाचावे, असा शासन निर्णय जारी केला होता. यावरून स्पष्ट होते की, राज्य सरकारला असा शासन आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या यादीतील नोंद क्रमांक ३६ मधील ‘धनगड’ या नावाच्या ऐवजी ‘धनगर’ असे वाचावे, असा शासन आदेश तत्काळ काढावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा धनगर समाजाने केली आहे. या मागणीची पूर्तता न झाल्यास राज्य आणि केंद्राविरोधात तीव्र आंदोलन छेडू.’’ यावेळी बापू खरात, सुरेश झोरे, संतोष साळसकर, मंदार वरक, संतोष बोडके, दीपा ताटे आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.